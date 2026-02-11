舊金山街頭驚現嫌犯駕車扔酒精燃燒瓶 巡警當場拘捕

該裝置為一只裝有可燃液體的玻璃紅酒瓶，瓶口插有點燃的布料，但未發生破裂爆炸。(舊金山警局提供）

舊金山 警局（SFPD）今日發布聲明稱，一名警員7日下午在米慎區巡邏時，逮捕一名涉嫌投擲「酒精燃燒瓶」的男子。警方表示，嫌犯已被控多項重罪，目前收押於舊金山縣監獄（San Francisco County Jail）。

警方指出，案發於7日下午約5時48分，地點在16街與Mission街一帶。當時巡邏警員目擊一名駕車男子，將一枚已點燃的酒精燃燒瓶丟入街道後駕車逃逸。警員隨即上前撲滅火焰，並通報嫌犯車輛特徵，展開區域搜索。

警方表示，該裝置為一只裝有可燃液體的玻璃紅酒瓶，瓶口插有點燃的布料，但未發生破裂爆炸，現場由警員扣押作為證物。隨後，包括使用部門配發無人機 在內的增援警力加入搜查行動。

經調查，警員在田納西街（Tennessee Street）1100號路段發現一輛符合嫌犯車輛描述的汽車，並依法拖吊扣押。警方隨後持續搜尋，在22街（22nd Street）700號路段發現一名符合特徵的男子，當場將其拘留，過程未再發生衝突。

警方縱火專案小組（Arson Task Force）探員接手後續調查，並取得逮捕令，36歲舊金山居民Shawn Gregory Barstow隨後被正式逮捕。

據警方資料，Barstow被控三項重罪，包括企圖引燃破壞性裝置（18740 PC）、持有破壞性裝置（18710(a) PC）及持有燃燒裝置（453(a) PC）。案件仍在進一步調查中。