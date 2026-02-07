華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名馬拉松8折

我的頻道

記者江碩涵／舊金山即時報導
中華航空宣布贊助2026-2027年舊金山馬拉松賽事，成為官方指定國際航空公司。(華航提供)
中華航空宣布贊助2026-2027年舊金山馬拉松賽事，成為官方指定國際航空公司。(華航提供)

華航空宣布贊助2026-2027年舊金山馬拉松賽事，成為官方指定國際航空公司。華航2024年首度贊助舊金山馬拉松，2025年再與台灣觀光署聯合贊助，向美國眾多跑步族群推廣華航優質服務及行銷台灣。舊金山馬拉松預計吸引全球3萬5千名跑者共襄盛舉，是北加州最大的社區路跑活動。

2026-2027年華航進一步冠名贊助舊金山馬拉松的前半馬項目，正式命名為 China Airlines Bridge Half Marathon，前半馬路線包括舊金山最著名的地標金門大橋 (Golden Gate Bridge)，同時也是吸引廣大跑者的關鍵。華航與台灣觀光署將透過一系列介紹，鼓勵美國跑者搭乘華航到台灣及亞洲體驗跑旅。

舊金山馬拉松2025年被知名網站Sportsshoes.com評選為全美第二名、全球第七名美麗的馬拉松賽事，除了經過金門大橋、漁人碼頭、甲骨文球場等許多著名景點，還有破曉時刻看著太陽慢慢從海平面升起的感動，享受無價的跑步時光。

今年舊金山馬拉松邁入第49個年頭，賽事將於7月25日、26日舉行，分為五公里、十公里、半馬、全馬以及超馬等不同項目，供各類跑者選擇，其中全馬賽道符合波士頓馬拉松的計時資格賽標準。預計全球各地將有3萬5千名跑者前來共襄盛舉，是北加州最大的社區路跑活動。

華航作為舊金山馬拉松的官方指定國際航空，特別規畫機票優惠方案，目前推出機票九折活動，陪伴世界各地跑者前往參加這項國際級跑界盛事，詳細資訊請參閱華航官網。另外，華航會員將享有舊金山馬拉松八折報名優惠，有興趣的民眾，可持續關注華航會員通知。

