灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上爆紅

編譯林思牧／即時報導
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響 (Instagram)
灣區一位男子想出的一記妙招，讓Costco顧客可以安心的一面吃熱狗一面購物，而且如果天時地利都配合，他還可能開創出自己的公司。

SFGATE報導，每個星期科蒂隆（Juleon Cotillon）和他的女友加里貝（Jeanette Garibay）都會去好市多逛逛。他們不僅會購買大包裝商品，還會趁機享用它的招牌美食——才1.5美元的熱狗配汽水套餐。然而，這裡有個難題：科蒂隆說，在好市多飲食區很難找到座位，而一邊買東西一邊吃熱狗配汽水就更難了，因為你需要雙手並用。

於是，這位糕點師想出了一個巧妙的解決辦法。他發明了一種白色塑膠托盤，可以同時盛裝熱狗和汽水，又正好能放在好市多購物車扶手架上，他給這樣東西取名為「一美元五十分」（Buck Fifty）。科蒂隆在加里貝的家族企業El Tio Juan擔任糕點師。他說：「如果好市多沒有空桌子，我們就沒地方放飲料或食物了。我意識到人們需要這樣東西。」

科蒂隆利用空閒時間在家製作這樣東西，材質是ABS塑膠，用3D列印機來製造。它的一側是一塊平板，長9.3吋。另一側則是半開的短圓柱體，類似汽車裡的杯架。背面的擋板固定在購物車的金屬支架上，使整個物件穩固貼合。

它的圖案模仿了Costco的標誌風格：紅藍相間的粗體字母，帶有長長的橫線。他在Etsy和Shopify店鋪上以19.69美元的價格出售這款東西，突然就爆紅於網絡，或許會成為他的新全職工作。「我真的無法理解這一切有多麼不可思議，感覺就像身處龍捲風中心一樣。」

大約在 2019 年，一位朋友首次向他介紹了 3D 列印技術。他們一起擺弄這台機器，之後他的女友在 2021 年聖誕節送給他一台 3D 列印機。從那時起，他開始學習 AutoCAD，那是一種數位繪圖工具。

「入門有點難，因為太貴了，」科蒂隆解釋。「機器、軟體和材料都不便宜。」例如，他那台3D 列印機要 549 美元，後來他又加買了兩台。另外，AutoCAD 的訂閱費每年高達 2095 美元。

他的第一批產品只做了11個，當時他覺得可能賣不出去。1月26日他在Instagram上發布了一段使用視頻，之後這款產品開始在網上爆紅。這篇貼文獲得了超過24.3萬個讚。一位網友評論道：「我不是想要這個，我是需要這個！」

他正在與好市多洽商合作，如果成功，許多網友認為他會很快成為百萬富翁。

好市多 Costco 聖誕節

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推:看到就直接買

百靈果凱莉「壞媽媽」脫口秀 2月25日快閃灣區

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多迎情人節 心形夾心瑪德琳蛋糕受歡迎

