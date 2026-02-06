我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入冬最冷紐約恐降至華氏零下29度 短暫外出就可能凍傷

佛羅里達州急凍降「綠鬣蜥雨」 居民撿來做菜變taco

幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　

記者李怡／舊金山即時報導
幸運加州迎馬年，生肖馬雕塑亮相社區超市　州參議員威善高到場致詞。（記者李怡/攝影）
幸運加州迎馬年，生肖馬雕塑亮相社區超市　州參議員威善高到場致詞。（記者李怡/攝影）

農曆新年氣氛持續升溫，灣區連鎖超市 Lucky California 6日中午在舊金山 Sloat Boulevard 門市舉辦「馬年生肖雕塑揭幕儀式」，以一座色彩繽紛、造型活潑的大型馬年雕塑，搭配醒獅表演，與社區民眾一同迎接農曆新年。活動吸引不少顧客與附近居民駐足圍觀、拍照打卡，現場洋溢濃厚年味。

加州州參議員威善高（Scott Wiener）亦到場出席並致詞。他表示，農曆新年對舊金山及加州多元族裔社區具有重要意義，不僅象徵家庭團聚與新的開始，也展現了亞裔社群長期以來對城市文化與經濟的貢獻。他肯定 Lucky California 多年來支持華人新年慶會與社區活動，讓農曆新年的文化走進日常生活場域，成為所有居民共享的節慶。

主辦單位指出，Lucky California 長期贊助舊金山華人新年慶會與花車遊行，今年特別以「馬」為主題打造全新生肖雕塑，象徵力量、活力與成功，希望透過將節慶藝術裝置設置在社區超市中，讓不同族裔的顧客在日常採買時，也能感受到農曆新年的喜慶與祝福。

活動現場由梁氏白鶴醒獅團（Leung’s White Crane Lion Dance）帶來精彩舞獅表演，鑼鼓聲此起彼落，賣場內高掛紅燈籠與新年吊飾，年節氛圍十足。不少民眾一邊購物、一邊與馬年雕塑合影留念，場面熱鬧溫馨。

有顧客表示，平時只是來超市買菜，沒想到能遇到如此隆重的農曆新年活動，「感覺特別有過年的氣氛，也讓孩子更認識生肖文化。」也有非華裔居民指出，透過這類社區活動，更能了解農曆新年的象徵意義，感受到舊金山的多元與包容。

Lucky California 表示，未來將持續透過節慶活動與文化裝置支持在地社區，讓農曆新年不僅在華埠或大型慶典中呈現，也能走進各個鄰里，與更多居民共享節慶的喜悅與祝福。在一片「恭喜發財」與新年祝賀聲中，馬年正式揭開熱鬧序幕。

幸運加州迎馬年，生肖馬雕塑亮相社區超市　州參議員威善高到場致詞。（記者李怡/攝影...
幸運加州迎馬年，生肖馬雕塑亮相社區超市　州參議員威善高到場致詞。（記者李怡/攝影）
幸運加州迎馬年，生肖馬雕塑亮相社區超市　州參議員威善高到場致詞。（記者李怡/攝影...
幸運加州迎馬年，生肖馬雕塑亮相社區超市　州參議員威善高到場致詞。（記者李怡/攝影）

舊金山 加州 華人

上一則

ACoM：聯邦介入選務引憂 恐衝擊2026中期選舉投票權

下一則

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

延伸閱讀

馬年「現實版小馬寶莉」火了 中商家稱矮腳馬銷量漲7成

馬年「現實版小馬寶莉」火了 中商家稱矮腳馬銷量漲7成
移民非治安元兇 芝移民增加區 槍擊案反降

移民非治安元兇 芝移民增加區 槍擊案反降
談判近1年無果 舊金山聯合學區教師周一起罷工

談判近1年無果 舊金山聯合學區教師周一起罷工
提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人

提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人
AI工作帶來移居潮 年輕人回流舊金山市區

AI工作帶來移居潮 年輕人回流舊金山市區

熱門新聞

房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25
司法部網站上30日公布丁林偉罪行大綱。(翻攝自justice.gov)

谷歌前工程師丁林偉 竊取數千頁機密文件定罪

2026-01-30 18:00
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

2026-02-02 13:42

超人氣

更多 >
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕