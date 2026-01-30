年年有魚 台灣好魚年菜輕鬆上桌

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西即時報導
康寶食品創辦人之一余佩蓉（Sophia Yu）示範海鮮豆腐煲。（主辦單位提供）
傳統過新年文化，魚是吉祥象徵，年夜飯菜色中一定要有魚，「年年有魚」是不可少的一道菜式。金山灣區媽媽教室2月6日將邀請專營台灣農漁產品康寶食品創辦人之一余佩蓉（Sophia Yu）示範耳熟能詳的三道海鮮料理「清蒸海上鮮、清蒸海上鮮、黃金鯧米粉」。現場全是台灣直接進口的優質、新鮮魚貨，歡迎有興趣的僑胞提早報名。

清蒸海上鮮，是來自澎湖的龍虎斑在天然無汙染海域，純海水飼育，鮮甜細緻無土味，絕佳的口感全來自大海的恩賜。海鮮豆腐煲則選用來自高雄以潔淨海水養殖並擁有產銷履歷的鱸魚片以及中卷搭配在地職人手作的日本豆腐，簡單食材有著不簡單的味道。黃金鯧米粉則是道地台灣料理，代表著家道昌旺，在新年期間級具有吉祥好彩頭寓意的年菜。

康寶食品三位創辦人是具有台灣歐巴桑精神的家庭主婦，用對待家人的心來面對每一位顧客，堅持忠於本心、不忘初衷。媽媽教室負責人高玉麗表示， 美食講座一直是最受歡迎的課程，名額有限，會後還有彩蛋。

主題：年年有魚　賀新春台灣好魚年菜輕鬆上桌

講員：余佩蓉

時間：2月6日10時至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070

電郵：[email protected]

康寶食品創辦人之一余佩蓉（Sophia Yu）示範黃金鯧米粉。（主辦單位提供）
康寶食品創辦人之一余佩蓉（Sophia Yu）示範清蒸海上鮮。（主辦單位提供）
