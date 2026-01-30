超級盃週南灣湧入數萬人潮 交通管制成關鍵

我的頻道

記者龔玥/聖荷西即時報導
超級盃周即將來到，南灣交通恐吃緊。（記者龔玥/攝影）
超級盃周即將來到，南灣交通恐吃緊。（記者龔玥/攝影）

超級盃本周末即將登場，預計數以萬計的球迷與遊客湧入南灣地區，將帶來龐大人潮與交通壓力。地方政府與交通單位呼籲民眾務必提前規畫行程，多加利用大眾運輸工具，以避免塞車與停車困難。

交通單位預估，僅在超級盃當天，就有超過2萬5000名球迷搭乘聖塔克拉拉谷交通局（VTA）的輕軌與公車往返李維斯球場（Levi's Stadium）。VTA希望整個超級盃周期間，列車與公車班次都能充分載客，分散道路壓力。

VTA強調，「提前準備、事先規畫」是最重要的原則，並建議民眾下載交通應用程式查詢路線。以入住聖荷西會展中心附近旅館的旅客為例，可搭乘綠線（Green Line）前往Lick Mill站，再步行至球場。由於安全考量，大美洲站（Great America Station）已關閉，李維斯球場附近的Tasman Drive也因施工設立高規格安全管制區而封路。

交通影響不僅限於聖塔克拉拉市。聖荷西警方公告，市中心多條道路將自1月31日至2月9日分階段封閉，配合超級盃前夕一系列活動，包括市政廳音樂會與San Pedro Super Fest等大型慶祝活動。市中心餐飲業者也已嚴陣以待，超級盃期間預期客流爆滿。

雖然市中心多數公共停車場將維持開放，但可用車位有限，其中會展中心停車場大部分時間將關閉。在李維斯球場周邊上班的民眾，也實際感受到超級盃帶來的影響。

公司位於球場附近、在特定角度能看到場內的陳女士表示，活動期間周邊管制相當嚴格，公司停車場已被臨時徵用。「所以不存在比賽當天來公司就能免費看球賽的情況。」陳女士笑著說。

隨著李維斯球場完成最後整備、球隊與相關人員陸續抵達，南灣即將進入一週的賽事活動、派對與名人行程高峰期。官方與業者一致呼籲，無論是遊客或在地居民，超級盃周的關鍵就是「提早準備、善用大眾運輸」，才能在熱鬧人潮中順利出行、安心參與盛事。

超級盃 聖荷西

