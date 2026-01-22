我的頻道

含仇恨言論…接獲電郵炸彈威脅 紐約大學嚴加戒備

預防冬季癢 醫生建議把握沐浴後3分鐘

持槍劫車引爆多縣市追逐　聖荷西市中心槍戰嫌犯遭擊斃

記者龔玥╱聖荷西即時報導
嫌犯在聖荷西被擊斃。示意圖。（記者龔玥╱攝影）
一名涉嫌連續持槍劫車的嫌犯，21日下午在橫跨多個城市與縣市的警匪追逐行動後，於聖荷西市中心與警方爆發激烈槍戰，最終遭警方擊斃；一名聖荷西警局警佐（Sergeant）中彈受傷，送醫治療後確認情況穩定但仍屬危急。警方指出，這起事件涉及多個犯罪現場，是近年南灣少見的重大暴力案件。

根據加州公路巡警（CHP）與地方警方，整起事件始於當天下午約2時37分，嫌犯持槍闖入位於聖荷西Capitol Expressway的一家雪佛蘭汽車經銷商，劫持一輛綠色 Corvette跑車後逃逸。警方隨後發現該車並展開追逐。

嫌犯駕車離開聖荷西市區後一路向南，約下午3時前抵達賀萊斯特（Hollister）。霍利斯特警方表示，嫌犯在Central Avenue與Miller Road一帶被發現後，引發低速追逐，過程中由聖荷西警局直升機在空中持續追蹤。

警方指出，追逐在Buena Vista Road與Westside Boulevard附近因嫌犯車輛故障而一度結束。嫌犯下車時手持手槍，與警方爆發槍戰，隨後徒步逃逸。稍後，警察在 Buena Vista Road與Line Street一帶再次發現嫌犯，雙方再度交火，所幸未造成警員傷亡。

嫌犯隨後又在賀萊斯特持槍劫持另一輛車逃離現場，並一路北返聖荷西。警方表示，在返回途中，嫌犯曾向加州公路巡警開槍。最終，嫌犯於傍晚時分進入聖荷西市中心，並在West Julian Street與Notre Dame Avenue、靠近87號高速公路出口及SAP Center 附近，與聖荷西警局發生致命對峙。

警方說明，一名警佐當時駕駛警車試圖封堵嫌犯車輛，嫌犯下車後朝警車近距離開火，導致該名警佐中彈。嫌犯隨後試圖奪取警車未果，再度逃跑。多段現場影片顯示，警方在路口密集開火，嫌犯中彈倒地後，另有一輛警車高速駛入，碾過嫌犯。警方確認，嫌犯當場死亡。

該名受傷警佐被緊急送往聖荷西Valley Medical Center。警方晚間證實，他無生命危險，目前意識清楚但傷勢仍屬嚴重。事發後，多名警員與市府官員陸續前往醫院探視。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）晚間發表聲明指出，警察局長轉述，該名警佐抵達醫院後說的第一句話是：「請確保有人照顧我的狗。」市長表示，這正是聖荷西警察的縮影——白天冒著生命危險守護市民，夜晚仍掛念自己的家庭。他已親自探視警佐與家屬，並為其康復祈禱。

這起事件導致市中心大範圍封鎖，加州87號高速公路Julian Street進出口雙向關閉，正值下班尖峰時段，交通一度嚴重受阻。附近居民表示，聽到多聲槍響並目睹大批警力與直升機進駐，場面相當驚恐。

警方表示，目前仍在調查整起事件，包括嫌犯身分、犯案動機及警方用槍過程。聖荷西警察局已啟動警員涉槍案件的標準調查程序，相關路段預計封鎖至隔日清晨。

聖荷西市長馬漢表示，這一事件代表了聖荷西警察的縮影（聖荷西市長馬漢X平台截屏）
