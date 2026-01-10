從農場到餐桌 2026 台灣農產節打進矽谷米其林餐廳

為了開拓農產品多元行銷，並針對美國重點主流市場進行更多推廣活動，農業部輔導、委託外貿協會執行的「2026 台灣農產節」1月9日至3月8日在美國舊金山灣區正式展開，多位官員站台支持。（記者江碩涵／攝影）

台灣農漁產品向來品質好又具特色，石斑魚之前連續兩年成為台灣華府雙橡園國慶酒會上的佳餚，今年甫開春，許多精緻農漁產品也打入矽谷米其林餐廳，特別推出台灣農產品主題特製套餐，登上主流高端餐飲舞台，讓更多美國主流消費者可以嘗到台灣農漁產品的美味。

連續三年獲頒米其林一星評鑑的Alexander’s Steak House端出經典的三道式菜色，在巧達濃湯、鱸魚炸薯條以及香煎石斑魚（Seared Grouper）中，都可以吃到濃濃的台灣味，石斑魚、鱸魚、玉米筍、竹筍全都來自台灣。就連最後一道甜點荔枝義式奶酪（Lychee Panna Cotta），也都有著台灣火龍果的身影。

連續三年獲頒米其林一星評鑑的Alexander’s Steak House端出經典的三道式菜色，巧達濃湯內也有不少台灣食材的元素。（記者江碩涵／攝影）

Alexander’s Steak House的香煎石斑魚（Seared Grouper）展現了精緻美食的風格，裡面有許多台灣食材的元素，而肉品的重點石斑魚更是台灣經典食材。（記者江碩涵／攝影）

連續三年獲頒米其林一星評鑑的Alexander’s Steak House端出經典的三道式菜色，鱸魚炸薯條的鱸魚就來自台灣。（記者江碩涵／攝影）

為了開拓農產品多元行銷，並針對美國重點主流市場進行更多推廣活動，農業部輔導、委託外貿協會執行的「2026 台灣農產節」1月9日至3月8日在美國舊金山灣區 正式展開。台灣的農漁產品食材，從台灣的農場直接端到美國的高檔餐廳餐桌上。

台灣農產節在舊金山灣區的五大通路、十個站點舉行。外貿協會舊金山台灣貿易中心聯合在地食品進口商康寶食品（Leckersland）在華人超市 、Alexander's Steak House及知名茶飲連鎖店，透過試吃體驗、主題陳列、餐飲應用與飲品推廣等方式，讓台灣農產品實際走進不同消費場域，深化市場認知。

活動配合農曆年前後採購旺季，向灣區消費者透過實際體驗，認識台灣農產品在品質、安全與應用層面的整體實力，鼓勵更多主流消費者認識、選用台灣農漁產品。

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌表示，台灣農產品透過百大青農產銷履歷制度、食品安全管理及冷鏈建設等政策和制度，在國際市場上逐步建立值得信賴的高品質形象。「2026 台灣農產節」不只輸出台灣農產品，也展現台灣農業背後的價值和信任，期待透過貼近市場的推廣方式，持續深化台灣農產品在美國市場的能見度和信任度。

台灣農產節在舊金山灣區的五大通路、十個站點舉行。外貿協會舊金山台灣貿易中心聯合在地食品進口商康寶食品（Leckersland）三個負責人積極推廣台灣食材，並努力將台灣農漁產品打入美國主流市場。（記者江碩涵／攝影）

康寶食品負責人之一Amy表示，這次採取與以往不同的概念，希望可以在舊金山灣區的餐廳、超市、茶飲店展現台灣食材多元豐富的樣貌，讓更多精緻的台灣食品有機會推廣到主流市場。

活動詳情內容如下：

一、庫比蒂諾、紐華克康寶生鮮市集：即日起至3月8日，推出台灣農產專賣空間，周末試吃與主題促銷，從產地到餐桌的一次體驗。

二、庫比蒂諾Alexander’s Steak House：即日起至2月8日，推出台灣農產品主題特製套餐，讓精緻農產登上主流高端餐飲舞台，套餐內容以及推出時程，待餐廳公布。

三、庫比蒂諾永和超市（Marina Food）：即日起至2月15日，推出周末主題試吃，在日常採買中遇見台灣的風味驚喜。

四、喫茶三千（Chicha San Chen）灣區四間店同步：即日起至2月8日，推出周末台灣茶品品茗體驗，現場可獲一份台灣有機加工認證果乾。