灣區舉行元旦升旗典禮　僑胞齊聚展凝聚力

升旗儀式在室內舉行，從左至右：駐舊金山辦事處處長伍志翔，國慶委員會主委林秀春，僑教中心主任莊雅淑。（記者王日芯╱攝影）

中華民國 建國115年元旦，舊金山灣區 僑界於1日舉行元旦升旗典禮。儘管連日降雨影響戶外活動，主辦單位臨時將儀式移至室內舉行，仍吸引超過600名僑胞與各界來賓到場參與，展現僑界風雨無阻、齊心向前的凝聚力。

今年元旦升旗典禮於金山灣區僑教中心舉行，由金山灣區國慶委員會主辦。典禮上午10時準時展開，在淡江大鼓队、鼓舞健身团的鼓聲中揭開序幕，現場氣氛莊嚴而熱烈。隨後，國旗隊進場，全體與會者肅立，高唱美國國歌與中華民國國歌，完成年度重要的升旗儀式。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔出席典禮並致詞。他表示，當天許多僑胞在天候不佳的情況下仍前來參加，充分展現對台灣的情感連結與支持。他指出，台灣長期以來所堅持的民主、自由與人權價值，是全球華人共同珍視的核心信念，也讓海外僑胞在多元社會中保有自信與力量。過去一年，台灣在科技與經濟領域展現韌性與成果。他強調，無論世代或背景，團結始終是僑界最重要的力量，並期盼僑社持續培育年輕世代，將文化、價值與對台灣的關懷一代代傳承。

僑教中心主任莊雅淑致詞表示，元旦升旗象徵新的開始，也象徵對未來的信心。她感謝僑胞長期以來對台灣的支持，並指出，僑界在不同環境中所展現的穩定力量，是台灣最堅實的後盾。

金山灣區國慶委員會主委林秀春感謝各界貴賓、僑團與志工的投入，讓活動得以順利進行。她表示，元旦不僅是迎接新年的時刻，更具有民主與自由的象徵意義，期盼僑界在新的一年持續攜手合作，承先啟後。

典禮結束後，現場接續安排多項文化表演，包括祥獅獻瑞、舞蹈與合唱演出，展現僑界多元活力。台大校友合唱團、FASCA舞獅團體及舞蹈團體等輪番上陣，為新年增添喜慶氣氛，也讓僑胞在熟悉的旋律與表演中感受年節氛圍。

主辦單位特別感謝多家贊助單位對活動的支持。當天提供給與會僑胞的豆漿與泡麵由Fashion City慷慨贈送；另有僑委會致贈的月曆，以及由國慶委員會前主委龔行憲與蔡秀美聯名贈送的台灣新潮鑰匙圈，作為新年祝福。