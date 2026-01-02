我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓國真航空客機起飛前冒煙緊急疏散…今日你應知道5件事

英式中國菜襲捲TikTok 老美納悶為何有薯條與咖哩？

灣區舉行元旦升旗典禮　僑胞齊聚展凝聚力

記者王日芯╱聖荷西即時報導
升旗儀式在室內舉行，從左至右：駐舊金山辦事處處長伍志翔，國慶委員會主委林秀春，僑教中心主任莊雅淑。（記者王日芯╱攝影）
升旗儀式在室內舉行，從左至右：駐舊金山辦事處處長伍志翔，國慶委員會主委林秀春，僑教中心主任莊雅淑。（記者王日芯╱攝影）

中華民國建國115年元旦，舊金山灣區僑界於1日舉行元旦升旗典禮。儘管連日降雨影響戶外活動，主辦單位臨時將儀式移至室內舉行，仍吸引超過600名僑胞與各界來賓到場參與，展現僑界風雨無阻、齊心向前的凝聚力。

今年元旦升旗典禮於金山灣區僑教中心舉行，由金山灣區國慶委員會主辦。典禮上午10時準時展開，在淡江大鼓队、鼓舞健身团的鼓聲中揭開序幕，現場氣氛莊嚴而熱烈。隨後，國旗隊進場，全體與會者肅立，高唱美國國歌與中華民國國歌，完成年度重要的升旗儀式。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔出席典禮並致詞。他表示，當天許多僑胞在天候不佳的情況下仍前來參加，充分展現對台灣的情感連結與支持。他指出，台灣長期以來所堅持的民主、自由與人權價值，是全球華人共同珍視的核心信念，也讓海外僑胞在多元社會中保有自信與力量。過去一年，台灣在科技與經濟領域展現韌性與成果。他強調，無論世代或背景，團結始終是僑界最重要的力量，並期盼僑社持續培育年輕世代，將文化、價值與對台灣的關懷一代代傳承。

僑教中心主任莊雅淑致詞表示，元旦升旗象徵新的開始，也象徵對未來的信心。她感謝僑胞長期以來對台灣的支持，並指出，僑界在不同環境中所展現的穩定力量，是台灣最堅實的後盾。

金山灣區國慶委員會主委林秀春感謝各界貴賓、僑團與志工的投入，讓活動得以順利進行。她表示，元旦不僅是迎接新年的時刻，更具有民主與自由的象徵意義，期盼僑界在新的一年持續攜手合作，承先啟後。

典禮結束後，現場接續安排多項文化表演，包括祥獅獻瑞、舞蹈與合唱演出，展現僑界多元活力。台大校友合唱團、FASCA舞獅團體及舞蹈團體等輪番上陣，為新年增添喜慶氣氛，也讓僑胞在熟悉的旋律與表演中感受年節氛圍。

主辦單位特別感謝多家贊助單位對活動的支持。當天提供給與會僑胞的豆漿與泡麵由Fashion City慷慨贈送；另有僑委會致贈的月曆，以及由國慶委員會前主委龔行憲與蔡秀美聯名贈送的台灣新潮鑰匙圈，作為新年祝福。

主辦單位表示，雖然天候因素使活動流程有所調整，但在各界齊心合作下，典禮仍圓滿完成。新的一年，僑界將持續以行動凝聚力量，為台灣發聲，也為社區注入更多正向能量。

升旗儀式在室內舉行，從左至右：駐舊金山辦事處處長伍志翔，國慶委員會主委林秀春，僑...
升旗儀式在室內舉行，從左至右：駐舊金山辦事處處長伍志翔，國慶委員會主委林秀春，僑教中心主任莊雅淑。（記者王日芯╱攝影）
國旗隊進場。（記者王日芯╱攝影）
國旗隊進場。（記者王日芯╱攝影）
升旗典禮在鼓聲中揭開序幕。（記者王日芯╱攝影）
升旗典禮在鼓聲中揭開序幕。（記者王日芯╱攝影）
現場吸引超過600名僑胞。（記者王日芯╱攝影）
現場吸引超過600名僑胞。（記者王日芯╱攝影）

灣區 中華民國 舊金山

上一則

灣區交通10大問題2026待解 未來可能搭高鐵往返洛杉磯

延伸閱讀

紐約僑界中華公所 舉辦中華民國開國紀念大會

紐約僑界中華公所 舉辦中華民國開國紀念大會
灣區交通10大問題2026待解 未來可能搭高鐵往返洛杉磯

灣區交通10大問題2026待解 未來可能搭高鐵往返洛杉磯
超級盃、世界盃大賽 亞裔女任灣區主辦委員會執行長

超級盃、世界盃大賽 亞裔女任灣區主辦委員會執行長
氣象局發布強風警報 灣區周末恐再停電

氣象局發布強風警報 灣區周末恐再停電
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

熱門新聞

多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」