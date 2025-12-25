我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

台積電員工「生育潮」 外派期間生美寶主要考量這些

旅台洋將哈瑪星重回大聯盟體系加盟巨人

編譯組
旅台洋將哈瑪星（Nick Margevicius）與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約，並附帶2026春訓邀請。圖為他2019年為聖地牙哥教士隊出戰。（美聯社）
旅台洋將哈瑪星（Nick Margevicius）與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約，並附帶2026春訓邀請。圖為他2019年為聖地牙哥教士隊出戰。（美聯社）

大聯盟舊金山巨人隊於12月25日宣布，與左投手尼克‧馬吉維修斯（Nick Margevicius，中職登錄名為哈瑪星）簽下小聯盟合約，並附帶2026年春訓邀請（Non-Roster Invitee, NRI）。這項簽約對於這位曾在大聯盟競爭的左投手意義非凡，在輾轉海外數個聯盟後，有望重新踏上美職體系的舞台。

哈瑪星的這份合約並未直接進入大聯盟40人名單，而是簽訂小聯盟合約，同時得到巨人隊春訓邀請，代表球隊願意在2026年春訓時觀察他的表現，視情況給予大聯盟名額機會。通常取得NRI身分的球員，必須在春訓中繳出極佳的表現，以競爭剩餘不多的40人名單空格。根據報導與球隊計畫，哈瑪星極有可能在2026賽季開幕時，被安排至3A球隊沙加緬度（Sacramento）的先發輪值。

哈瑪星自從2021年為大聯盟球隊出賽後，職棒生涯就開啟了浪人人生。他在2024年選擇前往中華職棒（CPBL）加盟台鋼熊鷹，之後於2025年初在墨西哥聯盟出賽。該年稍後他又回到美職體系，在底特律老虎隊（Detroit Tigers）的3A托雷多（Toledo）效力。 這段期間，哈瑪星並未在大聯盟登板，他的職業生涯涉足台灣和墨西哥等國際比賽，顯示出他對於維持投球生涯的堅持與熱愛。如今重返美職體系並獲得春訓邀請，對他來說是一個再度證明自己的機會。巨人隊此次簽下他，既是球隊對其潛能的肯定，也是一種風險較低的投資。

尼克‧馬吉維修斯曾於2019至2021年在大聯盟亮相，先後效力於聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）與西雅圖水手隊（Seattle Mariners）。雖然在大聯盟的出賽數不多，但他曾在頂級棒球聯盟中累積實戰經驗，對於多數競爭NRI的投手而言，這樣的背景具備一定的吸引力。

春訓是許多小聯盟合約球員的驗收時刻。對於像哈瑪斯這樣的投手而言，這段時期是向教練團展示自身價值的黃金舞台。假如他在春訓中表現優異，極有可能在2026年季初進入大聯盟名單或成為球隊深度輪值選項。但同時，巨人陣中仍擁有王牌韋柏（Logan Webb），以及多名3A至大聯盟等級的潛力新秀，其中包括已在40人名單的旅美台將鄧愷威，春訓期間對於先發輪值的競爭，相信會是台灣球迷關注的焦點。

球評與球迷普遍認為，哈瑪星此次加盟巨人隊，既是球隊補強深度的舉措，也是這位投手重返大聯盟夢想的新起點。未來的表現值得持續關注。

墨西哥 鄧愷威 舊金山

上一則

亞利桑納州哈瓦蘇湖城 最吸引加州人移民

延伸閱讀

場邊人語／尼克作東 騎士挨凍

場邊人語／尼克作東 騎士挨凍
場邊人語／各隊積極 爭取晉級

場邊人語／各隊積極 爭取晉級
場邊人語／村上宗隆 成過江龍

場邊人語／村上宗隆 成過江龍
行情不如預期 村上宗隆兩年3400萬加盟白襪

行情不如預期 村上宗隆兩年3400萬加盟白襪
入札倒數 ESPN：村上宗隆兩年短約落腳白襪

入札倒數 ESPN：村上宗隆兩年短約落腳白襪

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

超人氣

更多 >
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫