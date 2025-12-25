旅台洋將哈瑪星重回大聯盟體系加盟巨人

旅台洋將哈瑪星（Nick Margevicius）與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約，並附帶2026春訓邀請。圖為他2019年為聖地牙哥教士隊出戰。（美聯社）

大聯盟舊金山 巨人隊於12月25日宣布，與左投手尼克‧馬吉維修斯（Nick Margevicius，中職登錄名為哈瑪星）簽下小聯盟合約，並附帶2026年春訓邀請（Non-Roster Invitee, NRI）。這項簽約對於這位曾在大聯盟競爭的左投手意義非凡，在輾轉海外數個聯盟後，有望重新踏上美職體系的舞台。

哈瑪星的這份合約並未直接進入大聯盟40人名單，而是簽訂小聯盟合約，同時得到巨人隊春訓邀請，代表球隊願意在2026年春訓時觀察他的表現，視情況給予大聯盟名額機會。通常取得NRI身分的球員，必須在春訓中繳出極佳的表現，以競爭剩餘不多的40人名單空格。根據報導與球隊計畫，哈瑪星極有可能在2026賽季開幕時，被安排至3A球隊沙加緬度（Sacramento）的先發輪值。

哈瑪星自從2021年為大聯盟球隊出賽後，職棒生涯就開啟了浪人人生。他在2024年選擇前往中華職棒（CPBL）加盟台鋼熊鷹，之後於2025年初在墨西哥 聯盟出賽。該年稍後他又回到美職體系，在底特律老虎隊（Detroit Tigers）的3A托雷多（Toledo）效力。 這段期間，哈瑪星並未在大聯盟登板，他的職業生涯涉足台灣和墨西哥等國際比賽，顯示出他對於維持投球生涯的堅持與熱愛。如今重返美職體系並獲得春訓邀請，對他來說是一個再度證明自己的機會。巨人隊此次簽下他，既是球隊對其潛能的肯定，也是一種風險較低的投資。

尼克‧馬吉維修斯曾於2019至2021年在大聯盟亮相，先後效力於聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）與西雅圖水手隊（Seattle Mariners）。雖然在大聯盟的出賽數不多，但他曾在頂級棒球聯盟中累積實戰經驗，對於多數競爭NRI的投手而言，這樣的背景具備一定的吸引力。

春訓是許多小聯盟合約球員的驗收時刻。對於像哈瑪斯這樣的投手而言，這段時期是向教練團展示自身價值的黃金舞台。假如他在春訓中表現優異，極有可能在2026年季初進入大聯盟名單或成為球隊深度輪值選項。但同時，巨人陣中仍擁有王牌韋柏（Logan Webb），以及多名3A至大聯盟等級的潛力新秀，其中包括已在40人名單的旅美台將鄧愷威 ，春訓期間對於先發輪值的競爭，相信會是台灣球迷關注的焦點。

球評與球迷普遍認為，哈瑪星此次加盟巨人隊，既是球隊補強深度的舉措，也是這位投手重返大聯盟夢想的新起點。未來的表現值得持續關注。