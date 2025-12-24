我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華商逃關稅1.9億被捕 面臨2億罰款+20年監禁

「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

趙蘊蔚當選巴洛阿圖學區委員會副主席

記者徐蓓蓓/巴洛阿圖即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙蘊蔚表示，未來將盡最大努力，為那些感到被忽視、被聽不見的群體發聲，讓不同聲音能在學區決策中被真正看見。（本報檔案照）
趙蘊蔚表示，未來將盡最大努力，為那些感到被忽視、被聽不見的群體發聲，讓不同聲音能在學區決策中被真正看見。（本報檔案照）

巴洛阿圖學區委員會（Palo Alto Board of Education）日前完成年度改選，選出新一屆領導團隊。現任副主席達拉普（Shounak Dharap）獲一致支持，接任學委會主席一職；華裔學區委員趙蘊蔚（Rowena Chiu）則獲選為新任副主席，兩項人事案皆以全票通過。

依慣例，學區委員會每年年底進行主席與副主席改選，通常由副主席升任主席。卸任主席席加爾（Shana Segal）在會中提名達拉普出任主席，獲全體委員支持。達拉普過去一年擔任副主席，是目前學委會中任期最長的成員之一，並曾於2021年擔任主席。

副主席一職則由學委卡密（Alison Kamhi）提名趙蘊蔚，同樣獲得一致通過。學委會主席與副主席除負責主持公開會議外，也共同參與擬定會議議程，在學區治理中扮演關鍵角色。

巴洛阿圖教師工會主席卡波森（Tom Culbertson）在會中祝賀新任領導，並建議達拉普與趙蘊蔚在新職務上，持續與教師保持密切溝通。他指出，副主席是為未來領導角色做準備的重要職位，肩負協助制定學區發展方向與管理複雜資源的責任。

在當晚會議中，多位社區人士與學區員工亦對卸任主席席加爾的表現表達肯定，特別指出她在主持族裔研究討論，以及決定取消榮譽生物課程（Honors Biology）等高度爭議議題時，展現穩健與耐心的領導風格。卡密致詞時表示：「每一次我打電話給你，你都溫暖地接聽，給我中肯的建議與陪伴，這樣的支持讓我非常感激。」

對於升任副主席，趙蘊蔚表示，能以新的身分持續為社區服務，讓她深感榮幸。她說，若非支持者在去年競選期間，以及之後在面對外界對其立場的攻擊時持續力挺，自己無法走到今天。她也承諾，未來將盡最大努力，為那些感到被忽視、被聽不見的群體發聲，讓不同聲音能在學區決策中被真正看見。

學區 華裔

上一則

柏克萊REI門市疑涉屋頂安全問題　聖誕節前夕緊急關閉

下一則

太平洋瓦電薩拉度加變電站起火 南灣數萬戶停電已全數復電

延伸閱讀

新州學區教師中位年薪逾10萬 增至30個

新州學區教師中位年薪逾10萬 增至30個
膳食補充品含壯陽藥 FDA緊急召回

膳食補充品含壯陽藥 FDA緊急召回
財政告急 屋崙學區預算爭吵聲中過關

財政告急 屋崙學區預算爭吵聲中過關
金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益

金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益
新州宜居城形象破滅 1學區預算缺近2000萬

新州宜居城形象破滅 1學區預算缺近2000萬

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明