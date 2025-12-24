我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

柏克萊REI門市疑涉屋頂安全問題　聖誕節前夕緊急關閉

記者李怡/舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柏克萊REI門市疑涉屋頂安全問題，聖誕節前夕緊急關閉。（Google Maps）
柏克萊REI門市疑涉屋頂安全問題，聖誕節前夕緊急關閉。（Google Maps）

聖誕節前夕，位於柏克萊（Berkeley）的知名戶外用品零售商REI門市因建築安全疑慮緊急關閉，讓不少原本打算採購或取貨的顧客措手不及。

REI表示，位於聖巴勃羅大道（San Pablo Ave）1338號、靠近吉爾曼街（Gilman Street）的柏克萊門市，因出現與建築設施相關的安全問題，已「無限期暫停營業」。

記者撥打該店電話時，錄音訊息僅簡短說明門市因設施疑慮而關閉，並未透露更多細節。

REI向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）說明，此次關店是出於預防性考量。公司指出，門市接獲建築屋頂相關問題的通報後，為確保員工與顧客安全，決定暫時關閉門市，並安排結構工程師進行進一步評估。

REI在聲明中強調：「REI最優先考量的是員工、顧客與會員的安全。在接獲屋頂相關問題的通報後，我們基於謹慎原則暫時關閉門市，並將在完成結構安全評估後再決定是否重新開放。」

柏克萊市府官員則向地方媒體「Berkeley Scanner」表示，該建築並未被張貼紅色危險標示（red-tag），市府建築與安全部門也未接獲任何來自該地址的求助或檢查申請。

由於正值年底假期與聖誕購物高峰，該門市突然關閉令不少消費者感到意外，也影響部分已下單、準備到店取貨的顧客。

REI尚未公布具體的重新開放時間，僅表示將待結構工程師完成評估後，再對外說明後續安排。

柏克萊 聖誕節 舊金山

上一則

Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體

延伸閱讀

別白跑一趟 聖誕節這些店家沒營業

別白跑一趟 聖誕節這些店家沒營業
2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交
灣區捷運 明年票價將上漲6.2%

灣區捷運 明年票價將上漲6.2%
房租飛漲 從舊金山擴大至中半島和東灣

房租飛漲 從舊金山擴大至中半島和東灣
Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣

Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲