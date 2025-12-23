舊金山全面復電：住戶可獲200元、商戶2500元電費抵扣

周二早晨舊金山城市供電圖顯示已全面恢復供電。（PG&E提供）

經歷數日大規模停電後，太平洋瓦電公司(PG&E)於23日（周二）早宣布，因上周六變電站事故導致的舊金山 停電已全面恢復供電，並將向受影響的住戶與商業用戶提供電費 抵扣補償。

PG&E表示，截至周二凌晨4時31分，所有因變電站故障而停電的用戶已恢復電力，工程人員完成必要的電力連接作業，成功為最後約3800戶恢復供電。公司指出，事故的根本原因仍在調查中。

根據PG&E公布的最新數據，至周二上午9時32分，僅剩231戶用戶未完全恢復供電，停電地圖已不再顯示大範圍異常，此次停電事件正式告一段落。

PG&E同時宣布，所有受影響的住宅用戶將自動獲得200美元電費抵扣，商業用戶則可獲2500美元抵扣，款項將直接反映在帳單上，無需用戶提出申請。公司補充，除自動抵扣外，受影響用戶仍可就實際損失向PG&E提出進一步理賠申請。

停電期間，舊金山市長羅偉 (Daniel Lurie)也呼籲市民與商家保留相關紀錄，並主動向電力公司提出索賠，以爭取合理補償。

此次停電對舊金山造成廣泛影響。PG&E指出，停電高峰期間，全市約有13萬戶住宅與商業場所受影響，約占全市三分之一。由於多個路口交通燈失靈，市區交通一度陷入癱瘓，車流緩慢。

部分自動駕駛車輛在無紅綠燈的路口無法正常運作，導致路口出現長時間塞車，不少駕駛鳴笛表達不滿，現場交通秩序一度混亂。市府與警方隨後加派人力協助交通疏導，情況才逐步改善。

PG&E表示，將持續檢討事故原因與應變流程，確保未來供電系統的穩定與安全，並承諾在調查結果出爐後，向公眾公布更多細節。