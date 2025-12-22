買菜精打細算都不夠 灣區雜貨5年漲近3成

我的頻道

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
灣區家庭正明顯感受到日用雜貨價格持續攀升所帶來的生活壓力。（記者徐蓓蓓╱攝影）
矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）日前發布資訊指出，灣區家庭正明顯感受到日用雜貨價格持續攀升所帶來的生活壓力。相較五年前，灣區家庭在食品與日用雜貨方面的支出已上升約27%，不僅高於全美食品價格整體漲幅，也明顯超越同期通膨率。

矽谷聯合創投提供的數據顯示，僅在過去一年，灣區食品雜貨價格就上漲約4.3%，高於交通支出（4%）、醫療費用（3.4%）與住房成本（2.3%）。而最新一期「矽谷調查（Silicon Valley Poll）」則顯示，約三分之二（64%）受訪居民指出，食品與雜貨已名列過去一年支出增幅最快的前三項，甚至超過長期被視為最大負擔的住房。

不少華人家庭對此感受尤其直接。居住在南灣的李太太表示，家中四口每周固定採買蔬菜、肉類與水果，「現在同樣一車菜，帳單幾乎都比疫情前多出三、四成」，即便減少外食、改買促銷品，整體開銷仍難以下降。她說，以前可以靠「精打細算」抵消漲價，如今卻感覺「怎麼算都不夠」。

另一位同樣居住在南灣的柯太太則表示，自己很清楚的記得，疫情前自己常買的一款豬肉餡每包只要4.99美元。後來幾個一路攀升到5美元、6美元。她最近居然在一家華人超市發現這款肉餡已經標價7.99美元之多，令人咋舌。

柯太太表示，自己網購這款肉餡可以拿到6.99美元，而她常用的一家團購則有6.5美元的價格。而近年來因為食品價格飆漲，之前買東西不太看價格的她，也開始學會貨比三家。例如一款山藥在日系超市賣7.99美元一磅，在華人超市賣5.99美元一磅，她就會固定只在華人超市購買。

若回溯至2020年8月，也就是疫情後通膨全面升溫前夕，全美消費者物價指數（CPI）累計上升約24.6%，全美食品雜貨價格漲幅約24.7%；但灣區同期食品雜貨價格累計上漲達26.8%，明顯高於全國平均。

