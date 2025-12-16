我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

浮華世界專訪爆「川普酒鬼性格」白宮幕僚長稱發言遭扭曲

聖荷西購物中心「黑色星期五」槍擊案 三成年人被告庭審延期

聖荷西訊

三名成年人被指控協助一名青少年嫌疑人逃離「黑色星期五」Westfield Valley Fair購物中心槍擊案，原定於周一(15日)舉行的關鍵開庭聽證會，已被推遲至新年。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，聖塔克拉拉縣法官威廉斯(Benjamin Williams)周一批准了這項延期，對這三人的預審聽證定於1月12日進行。屆時，法院將審查證據和證詞，然後決定這些指控是否足以進入審判程序。

聖荷西20歲居民杜蘭（Christian Joel Duran,）、33歲的莫尼茲（Evan John Moniz）和21歲穆里略（Allana Nevaeh Murillo）均被控在11月28日發生的這起據稱由幫派動機引發的槍擊案中犯有從犯重罪。該槍擊案造成一名28歲男子和兩名旁觀者（一名18歲女子和一名16歲女孩）受傷，並在一年中最繁忙的購物日之一引發了購物中心的恐慌。

三人均於12月3日出庭受審，並拒不認罪；莫尼茲和穆里略分別繳納了10萬美元和12.5萬美元的保釋金後獲釋。杜蘭也已出獄，但被軟禁在家。

槍擊案嫌疑人是一名17歲的男孩，是杜蘭的弟弟。他被控謀殺未遂和持致命武器攻擊致人重傷，目前正在少年法庭接受審判。他於周一短暫出庭，並被勒令於2月3日再次出庭。

法官尚未就地檢處提出的將此案移交成人法庭審理的請求作出裁決。如果罪名成立，被告將面臨長期監禁。

在成年被告的聽證會上，威廉斯法官批准了檢察官阿爾塔莫爾（Daisy Altamore）提出的推遲預審的請求，原因是聖荷西一名主要警探因未指明的個人原因無法出庭。

代表杜蘭的公辯律師布羅瑟森（Will Brotherson）反對檢方的請求，並指出阿爾塔莫爾曾試圖讓法院下令對被告進行審前羈押。

「他們明知自己無法做好準備，卻提出這樣的請求，令人難以置信，」布羅瑟森說。他指的是被告援引的快速審判權。 「他們明知預審會在10天內舉行，卻仍然要求審前羈押。」

代表莫尼茲的辯護律師特拉斯克（Margaret Trask）和代表穆里略的辯護律師薩爾芬（Cody Salfen）也贊同布羅瑟森的觀點，稱可以在聽證會上由另一名調查人員出示證據。

威廉斯回應說，被告目前均未被關押，阿爾塔莫爾有權讓首席警探協助其作證。

「檢方已陳述了充分的理由，」威廉斯說，並補充，檢方「有權選擇陳述方式」。

法官也駁回了布拉瑟森提出的解除杜蘭居家監禁的請求。

據報導，黑色星期五槍擊案發生在下午5時35分左右，地點位於梅西百貨女裝店附近的二樓走廊，該購物中心位於聖荷西一側。根據警方調查，這名青少年被告和三名成年被告——穆里略推著她和杜蘭的幼子——身穿紅色衣服來到購物中心，遇到一群身穿藍色衣服的男子，他們認為這些人是敵對街頭幫派成員。

在一名少年從腰間拔出手槍連開六槍之前，雙方曾發生短暫的口角。這名少年擊中了一名28歲男性受害者的胸部，並導致兩名女性旁觀者腿部受傷。兩天后，被告被捕。警方透露，這名被控槍擊的少年此前曾因在2月份非法攜帶槍支而被捕並被控，目前處於緩刑期。

槍擊 聖荷西 黑色星期五

上一則

學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多

延伸閱讀

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親
Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天

Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天
聖荷西Willow Glen七樓住宅開發案獲准 居民失望

聖荷西Willow Glen七樓住宅開發案獲准 居民失望
誤將亡者大腦給家屬 加州殯儀館挨告

誤將亡者大腦給家屬 加州殯儀館挨告
加州殯儀館交亡子衣物給老父 回家倒進洗衣機嚇呆了

加州殯儀館交亡子衣物給老父 回家倒進洗衣機嚇呆了

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中