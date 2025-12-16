聖荷西購物中心「黑色星期五」槍擊案 三成年人被告庭審延期

三名成年人被指控協助一名青少年嫌疑人逃離「黑色星期五 」Westfield Valley Fair購物中心槍擊 案，原定於周一(15日)舉行的關鍵開庭聽證會，已被推遲至新年。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，聖塔克拉拉縣法官威廉斯(Benjamin Williams)周一批准了這項延期，對這三人的預審聽證定於1月12日進行。屆時，法院將審查證據和證詞，然後決定這些指控是否足以進入審判程序。

聖荷西20歲居民杜蘭（Christian Joel Duran,）、33歲的莫尼茲（Evan John Moniz）和21歲穆里略（Allana Nevaeh Murillo）均被控在11月28日發生的這起據稱由幫派動機引發的槍擊案中犯有從犯重罪。該槍擊案造成一名28歲男子和兩名旁觀者（一名18歲女子和一名16歲女孩）受傷，並在一年中最繁忙的購物日之一引發了購物中心的恐慌。

三人均於12月3日出庭受審，並拒不認罪；莫尼茲和穆里略分別繳納了10萬美元和12.5萬美元的保釋金後獲釋。杜蘭也已出獄，但被軟禁在家。

槍擊案嫌疑人是一名17歲的男孩，是杜蘭的弟弟。他被控謀殺未遂和持致命武器攻擊致人重傷，目前正在少年法庭接受審判。他於周一短暫出庭，並被勒令於2月3日再次出庭。

法官尚未就地檢處提出的將此案移交成人法庭審理的請求作出裁決。如果罪名成立，被告將面臨長期監禁。

在成年被告的聽證會上，威廉斯法官批准了檢察官阿爾塔莫爾（Daisy Altamore）提出的推遲預審的請求，原因是聖荷西一名主要警探因未指明的個人原因無法出庭。

代表杜蘭的公辯律師布羅瑟森（Will Brotherson）反對檢方的請求，並指出阿爾塔莫爾曾試圖讓法院下令對被告進行審前羈押。

「他們明知自己無法做好準備，卻提出這樣的請求，令人難以置信，」布羅瑟森說。他指的是被告援引的快速審判權。 「他們明知預審會在10天內舉行，卻仍然要求審前羈押。」

代表莫尼茲的辯護律師特拉斯克（Margaret Trask）和代表穆里略的辯護律師薩爾芬（Cody Salfen）也贊同布羅瑟森的觀點，稱可以在聽證會上由另一名調查人員出示證據。

威廉斯回應說，被告目前均未被關押，阿爾塔莫爾有權讓首席警探協助其作證。

「檢方已陳述了充分的理由，」威廉斯說，並補充，檢方「有權選擇陳述方式」。

法官也駁回了布拉瑟森提出的解除杜蘭居家監禁的請求。

據報導，黑色星期五槍擊案發生在下午5時35分左右，地點位於梅西百貨女裝店附近的二樓走廊，該購物中心位於聖荷西一側。根據警方調查，這名青少年被告和三名成年被告——穆里略推著她和杜蘭的幼子——身穿紅色衣服來到購物中心，遇到一群身穿藍色衣服的男子，他們認為這些人是敵對街頭幫派成員。

在一名少年從腰間拔出手槍連開六槍之前，雙方曾發生短暫的口角。這名少年擊中了一名28歲男性受害者的胸部，並導致兩名女性旁觀者腿部受傷。兩天后，被告被捕。警方透露，這名被控槍擊的少年此前曾因在2月份非法攜帶槍支而被捕並被控，目前處於緩刑期。