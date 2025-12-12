蘋果在總部附近購入兩辦公樓 耗資2.16億美元

19319 Stevens Creek Blvd 的辦公大樓 (谷歌地圖)

蘋果近幾個月在矽谷 的地產收購額已超過10億美元，最新一項交易是蘋果總部附近的兩棟大樓，耗資2.16億美元。

聖荷西信使報報導，蘋果斥資收購了位於庫比蒂諾史蒂文斯溪大道（Stevens Creek Boulevard）上的兩棟辦公大樓，進一步鞏固了其在南灣地區的房地產 佈局。這家iPhone製造商今年迄今已在聖塔克拉拉縣斥資約11億美元收購辦公物業。收購始於6月下旬，並持續到本周。

此次所收購的物業，賣家是一個財團，其主要高管包括Sand Hill Property Co.總裁Peter Pau，他曾主導灣區 一些最引人注目的重新開發項目。根據12月11日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，總部位於庫比蒂諾的蘋果以全現金交易收購了這兩棟辦公大樓。這兩棟辦公大樓是庫比蒂諾主街綜合大樓的一部分。

「聖塔克拉拉谷是我們近50年來的家，我們很自豪能夠繼續在這裡投資建設世界一流的設施，這些設施旨在促進我們團隊成員之間的創新與協作，從而更好地服務於全球客戶。」蘋果公司全球房地產與設施副總裁拉斯佩（Kristina Raspe）在公司發給本新聞機構的電子郵件中表示。

蘋果新收購的辦公大樓位於史蒂文斯溪大道19319號和19339號。蘋果公司多年來已從一家由Peter Pau領導的關聯公司租賃這兩棟大樓使用。

根據商業地產資料庫的信息，19319號的辦公大樓總面積約為13萬6600平方呎，19339號的辦公大樓總面積約為12萬9900平方呎。高緯環球（Cushman & Wakefield）的經紀人霍爾格里姆森（Erik Hallgrimson）和貝恩（Brandon Bain）是這兩棟辦公大樓的租賃代理。