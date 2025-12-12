奧利奧零糖版明年全美開賣 告別熱量炸彈吃出健康風

奧利奧官網已經登出新品零糖餅乾。（圖源奧利奧官網）

餅乾品牌奧利奧（Oreo）即將在美國推出零糖版本，為新一年掀起甜點市場的新風潮。母公司Mondelez International 表示，2026年1月起，美國將開始販售Oreo Zero Sugar與Oreo Double Stuf Zero Sugar，售價建議為5.79美元。這將是奧利奧首次在美國推出無糖夾心餅乾，並作為品牌的永久產品線之一。

Oreo零糖版本在中國與部分歐洲市場已販售多年。先前的試販表現良好，因此決定在新年正式全面鋪貨。Oreo推出無糖版本是奧利奧產品線的重要擴張，能滿足消費者對「理性享受」的需求，同時提供更多生活型態與飲食習慣的選擇。公司在聲明中表示，Oreo Zero Sugar具有機會「真正顛覆市場品類」，並呼應 Mondelez 在全球推動多樣化健康選擇的策略。

美版零糖奧利奧不含蔗糖，而是採用麥芽糖醇（maltitol）、聚葡萄糖（polydextrose）、三氯蔗糖（sucralose）與安賽蜜鉀（acesulfame potassium）等替代甜味來源。Mondelez 表示，他們從中國、歐洲等市場的經驗中調整了甜度與口感，並針對美國消費者推出更便利的直立式可重封袋包裝，從風味到使用方式都有專為美國市場設計的調整。

這次在美國推出的零糖奧利奧之所以備受期待，部分原因是Oreo本身擁有更高的全球知名度與品牌忠誠度，成為無糖產品可能更有成功機會的平台。從成分來看，經典奧利奧的13g添加糖是最大熱量來源，而零糖版完全去掉，使熱量大幅降低。不過有不少民眾表示，添加糖減少了，碳水含量變化不大，還是要考慮熱量。也有消費者表示期待，至少吃起來負擔不會太重了，而且自己在中國的時候吃過，感覺味道不錯。