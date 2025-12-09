舊金山孕婦在Waymo無人車內 產下一嬰

我的頻道

記者王子涵／舊金山即時報導
隨著Waymo無人車的普及，越來越多的人生事件在無人車內進行。示意圖。（記者王子涵╱攝影）
隨著Waymo無人車的普及，越來越多的人生事件在無人車內進行。示意圖。（記者王子涵╱攝影）

舊金山標準（The San Francisco Standard）報導，周一(9日)晚間，舊金山一名孕婦搭乘Waymo無人車前往舊金山加大（UCSF）醫學中心途中，竟在無人車內順利產下嬰兒。

「我們可以確認此事屬實，母親與嬰兒都已抵達本院，」舊金山加大發言人貝索德(Jess Berthold)表示，這名產婦並未對外接受訪問。

Waymo表示，公司遠端乘客支援團隊偵測到車內出現「異常活動」，隨即主動撥打電話聯繫乘客確認狀況，同時也通報911。不過Waymo指出，無人車在救護人員抵達前，便已將產婦送達醫院。

該輛無人車隨即被停用並被送去清潔，

Waymo發言人發表聲明稱，公司「以能成為人生大小時刻中值得信賴的交通工具而感到驕傲，服務的乘客從剛出生一直到年長。」

發言人接著說：「我們祝福這個新家庭一切順利，也期待在他們人生的許多重要時刻，持續安全地載送他們前往目的地。」

近年來，不少新手父母也曾搭乘Waymo，帶著剛出生的嬰兒從醫院返家。Waymo也證實，該事件並非首宗在其車內發生的生產案例，類似情況先前曾在鳳凰城發生。

「雖然這種情況極為罕見，」Waymo表示，「但一些剛剛來到人世的乘客，實在是等不及體驗人生中第一趟Waymo旅程。」

這起事件也引發一連串過去世代從未面對過的哲學問題：這名嬰兒是否應該擁有自己的乘客評分？父母需不需要給小費？還有，當一名人類在後座「突然現身」時，機器人計程車究竟在「想些什麼」？

舊金山作為自動駕駛技術的試驗場，如今又見證了無人駕駛革命的另一個里程碑。這座城市的機器人不僅能應付尖峰時段交通、違規臨停，如今顯然也「勝任」接生與分娩。

至於這名新生兒是否能獲得免費乘車點數，目前仍沒有消息。

Waymo 舊金山 小費

