聖荷西Willow Glen周日發生槍擊 四名男子中槍一人死亡

聖荷西訊
聖荷西2200 Lincoln Ave.周日凌晨發生槍擊案，四人中槍一人死亡。( Google Maps)
聖荷西警方稱，周日(7日)凌晨Willow Glen地區發生槍擊事件，造成一名男子死亡，另有三人受傷。

聖荷西信使報報導，根據聖荷西警察局在社群媒體上發布的消息，警方於當天凌晨2時58分接獲報警，稱Lincoln Ave. 2200號街區發生槍擊事件。該街區聚集著一家水煙館、一家理髮店和一家加油站等商店。

警方表示，警員到達現場後並未發現槍擊受害者。隨後，警方接獲通知，四名男子自行前往醫院接受治療。

警方周日下午表示，其中一名男子在當地醫院因傷勢過重不治身亡。

周日，在事發現場，一輛移動調查小組車輛及多輛警車包圍在水煙館和理髮店所在的建築物外。水煙館的大門敞開，一輛紅色特斯拉停在門前。隔壁的加油站被警戒線圍住，一輛白色轎車停在那裡。街對面停車位上，另一輛白色轎車也被警戒線圍住，一名警官表示，他們扣留這輛車是因為還不確定它是否與案件有關。

警員們正在周圍街道搜尋證據。

一對住在水煙館和理髮店附近的男女（出於安全考慮，他們要求匿名）在凌晨3時左右聽到槍聲。

「我一開始沒意識到是槍聲，因為我平常不會聽到這種聲音，」女子說。 「那是一家水煙吧。人們在裡面喝醉了，胡鬧什麼的。我以為他們只是在外面放東西，或者往牆上扔東西。」

「我完全是被一聲槍響驚醒的，」她補充， 「我聽到了五六聲。」

男子說，他們之前沒有聽到任何爭吵或騷動。「當時只有槍聲。」

這位女士說，他們和丈夫躲在屋裡，直到一名警察敲門讓他們出來。他們回憶說，看到樓梯上濺滿了血跡，一名警察指著他們走出去時看到的證據告示牌告訴他們，當時開了15槍。

這位女士說，這對夫婦在附近住了一年，他們也認為這個社區通常「寧靜祥和」。

這位女士補充說，水煙館幾乎每個周末都會舉辦活動。她以前也聽說過打架，但「從來沒有發展到這種程度」。

另一位不願透露姓名的鄰居回憶說，凌晨3時左右，他家離事發地點幾個街區遠，也聽到了「響亮的」槍聲。

槍擊事件發生的街區緊鄰消防站，街對面是餐廳和商店，附近還有一間幼兒園和舞蹈學院。鄰居說，這街區整體來說還算安全，但那家水煙館經常播放震耳欲聾的音樂到深夜，震得他家窗戶都嗡嗡作響。他說，這家水煙館經常不按時關門，有時早上7時還看到有人在外面逗留。

「這讓這裡的每個人都感覺不安全，」他說。

警方表示，Lincoln Avenue在Franquette Avenue和Curtner Avenue之間的路段周日部分時間封閉，之後已重新開放。

