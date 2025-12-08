舊金山市中心區域軌道電力故障致兩條線路停運 舊金山灣區捷運延誤

周一上午，由於舊金山市中心區域軌道電力故障導致兩條線路停運，舊金山灣區捷運 (BART) 的乘客遭遇了長時間的延誤。示意圖。(本報檔案照)

周一上午，由於舊金山 市中心區域軌道電力故障導致兩條線路停運，舊金山灣區 捷運 (BART) 的乘客遭遇了長時間的延誤。

綠線Daly City站 和Berryessa/North San Jose)站之間的線路，以及紅線Richmond站和Millbrae站 之間的線路停運。這是自 10 月 20 日以來 BART 第四次在周一遭遇嚴重延誤或運營的情況。

這兩條線路停駛了大約兩個小時。 BART 於上午 8時55 左右恢復運營，但仍出現延誤。

BART 發言人達克沃斯( Anna Duckworth) 表示，BART 關閉這兩條線路是為了「緩解列車在跨灣隧道 (Transbay Tube) 內的通行壓力」並「防止瓶頸」。

在軌道故障期間，所有 50 個車站均保持開放，所有車站的服務也照常運作。

今年，BART 的通勤面臨許多挑戰。該系統在 5 月首次遭遇重大動盪，當時不得不關閉整個系統。捷運系統9月也關閉了全部50個車站。

9月的停駛發生在BART關閉紅線（Richmond經SFO至Millbare）服務兩周半之後。此次停駛恰逢乘客可以使用信用卡和ATM卡而非Clipper卡支付新車費系統的第一天。

除了5月的車站關閉外，BART當月還遭遇了Daly City站和Balboa Park站之間軌道附近的火災。這導致BART於5月27日暫停了這兩個車站之間的服務。此前一天，San Leandro站附近也發生了火災，導致Lake Merritt站、Berryessa站和Dublin站之間的服務受到影響。