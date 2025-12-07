300觀眾現身「面子」放映會 陳沖談酷兒文化、重啟寫作

舊金山第十一區市議員陳小焱稱，陳沖的電影令她十分感動與共情。（記者王子涵╱攝影）

舊金山大明星劇院（Great Star Theater）7日下午舉辦中國知名女演員陳沖粉絲見面會，300多位影迷到場支持。活動下午2時先行放映陳沖主演的電影「面子」，隨後進行映後座談與粉絲問答，現場座無虛席。

電影面子講述一名在紐約工作的華裔女醫師，在傳統華人 家庭價值與自身同性戀身分之間掙扎求存的故事。主角的母親由陳沖飾演，離婚後搬入女兒家中，意外也展開自己的感情生活，母女兩代女性在愛情、自我認同與家庭期待之間彼此拉扯、逐步理解。影片以溫柔幽默的方式，描繪移民家庭中的親情、世代衝突與性別認同議題。

陳沖在座談中表示，「面子」上映已超過20年，卻仍持續打動不同世代觀眾，「當年幾乎沒有由華人出演的酷兒愛情電影，但它真的改變了很多人的人生」。她說，無論在中國或其他文化背景的國家，常有年輕人告訴她，正是這部電影讓他們第一次學會正視自己的身分與家庭關係。

除演員身分外，陳沖近年也跨足文學創作。她透露，自己在63歲出版首本散文集並非刻意轉型，而是疫情 期間自然發生的轉折，「那段時間沒有拍戲、沒有旅行，我終於安靜下來，開始跟自己相處」。她回憶，原本只是替文學雜誌撰寫專欄，未料逐漸累積成書，並獲多項文學獎項肯定，讓她找到另一種創作出口。

談及得獎與評價，陳沖坦言，真正的快樂來自創作本身，而非外界肯定，「最高興的時刻，是你正在做的時候，不是在結果出來以後」。她也笑稱，自己曾被提名「最差女演員」，而且最終並未得獎，表示自己早已學會與各種聲音共處。

陳沖表示，自己演藝生涯中最具代表性的作品實屬電影「小花」，這部曾影響整個世代對愛情與人性的想像，也談到「末代皇帝」在紫禁城實地拍攝的歷史性意義，「那是世界唯一一次在紫禁城完成拍攝的國際電影」。她形容，電影會老去，但作品與記憶會留下來。