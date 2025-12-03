羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長。（舊金山警察局官網）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）3日宣布，任命現任副局長劉力一（Derrick Leyi Lew）為新一任市警察局長。劉力一生於舊金山，在市警局任職超過20年，從街區巡邏、重大案件偵查到毒品執法指揮均有完整歷練，被視為「本地出身、前線實戰」的警界長才。此項任命象徵羅偉政府在公共安全議題上翻開新篇章。

劉力一成為繼前局長劉百安、方宇文之後，舊金山警察局第三位華裔 正式局長。

羅偉表示，劉力一在不同族裔社區累積深厚信任，是市警局未來的最佳領導者。今天標誌著舊金山警局與這座城市的新時代。他說，從上任市長第一天起，公共安全就是最優先事項，無論是商業復甦、旅遊回流、還是居民生活品質，都依賴街區安全。市警局與多部門過去一年在治安與毒品執法上已取得實質進展，他相信劉力一將以強烈使命感延續成果，讓市民、企業與旅客感到更安心。

劉力一表示，能在出生的城市領導警局是一生的榮耀。他承諾將聚焦四大方向： 加速補充警力、強化招募。加大力度打擊街頭毒品與露天交易。改善街道秩序與社區治安環境。維持舊金山在全國大城市中的安全領先地位。

劉力一在2002年進入警察學院，先後於 Ingleside、Bayview、Mission、Central 四個分局任職，是最了解舊金山各區治安樣貌的在地警官之一。

2023年，劉力一升任指揮官，負責統籌市府多部門合作的「毒品市場協調中心」（DMACC），主導 Mission 區與市中心的多次大規模掃蕩行動，並與 CHP、郡警局、FBI 及聯邦檢察官辦公室密切合作。2025年5月，他升任副局長，負責全市10個分局的巡邏勤務並全面管理 DMACC，是市府近年提升街區安全的核心人物。

代理局長葉培恩（Paul Yep）表示，劉力一在過去二十多年展現專業、榮譽與卓越，他相信劉力一將延續市警局的治安改善趨勢，並為警員提供堅定的支持。市府表示，將於接下來數周啟動正式任命與確認流程，並安排新局長上任時間。商界與居民團體則普遍期待，劉力一能在補警、毒品執法與街區秩序上帶來更大突破。