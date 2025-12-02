我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州特別選舉 共和黨候選人范艾普斯勝選

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

家庭分區計畫首讀過關　

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
家庭分區計畫在市議會首讀過關。（記者李怡╱攝影）
家庭分區計畫在市議會首讀過關。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議會2日以七票贊成通過市長羅偉（Daniel Lurie）提出的「家庭分區計畫」（Family Zoning Plan）首讀，朝增加可負擔住房、協助市內家庭留在城市邁出重要一步。羅偉在會後發表聲明表示，這項改革旨在讓更多年輕人、家庭與長者能在負擔得起的情況下繼續居住於舊金山，而不是被迫搬離自己熱愛的社區。

目前舊金山許多家庭苦於高房租、難以購屋，即使在城市長大，也未必能在成年後負擔住房成本。羅偉表示，市府責任就是盡一切努力幫助他們，當天的投票是重要的第一步。他強調，家庭分區計畫的目標，是增加城市整體住房量，尤其讓在地孩子有機會長大後仍能在舊金山成家立業。

舊金山的居住成本危機已影響到廣大民眾，包括年輕族群、勞工階層與退休長者，使許多人擔心無法繼續留在熟悉的社區。

家庭分區計畫是羅偉住房政策的重要一環，內容包括簡化開發流程、增加多戶型住宅的興建機會，並透過分區調整讓更多區域能建造適合家庭的住房。

此項計畫獲得監委會主席孟達文（Rafael Mandelman）及多位市議員支持，包括李爾德（Danny Sauter）、馬百樂（Bilal Mahmood）、麥德誠（Matt Dorsey）、謝里爾（Stephen Sherrill）、王兆倫（Alan Wong）與梅義嘉（Myrna Melgar）。

根據市議會討論，家庭分區計畫強調三個核心目標，一是增加住房供應並提升負擔能力。協助中小企業在人口更穩定的社區環境下生存。保護舊金山多元街區的生活品質與文化特色。

家庭分區計畫尚須在市議會進行二讀表決通過，才會正式成為市府政策。

舊金山 羅偉 投票

上一則

張建清博士榮退　市議會讚其守護社區三十年貢獻

延伸閱讀

「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根
犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期

犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期
羅偉任命華裔王兆倫出任日落區市議員　

羅偉任命華裔王兆倫出任日落區市議員　
市議員候選人 舊金山警察工會要求剔除朱凱勤

市議員候選人 舊金山警察工會要求剔除朱凱勤
羅偉推第4區市議員「最終5候選人」名單 3華裔入圍

羅偉推第4區市議員「最終5候選人」名單 3華裔入圍

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28

超人氣

更多 >
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國