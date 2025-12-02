「黑色星期五」Valley Fair槍擊案嫌犯曾因非法攜槍被捕

聖荷西警察局長約瑟夫批評了對未成年暴力犯罪者缺乏足夠懲罰的現狀。（本報檔案照）

聖荷西 警方公布更多有關「黑色星期五」發生於Valley Fair購物中心槍擊 案更多訊息。

聖荷西警察局長約瑟夫(Paul Joseph)表示，嫌疑人於周日晚間在聖荷西被捕。槍擊事件的起因，是嫌疑人與他認為是敵對幫派成員的人發生「突發性」衝突。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，約瑟夫在周一下午的記者會上說：「有人在商場走廊里胡亂開槍，造成三人受傷，但奇蹟般地無人死亡。自周五以來，我們已投入所有可用資源抓捕槍手。」

當局稱，當時有一名21歲的女子推著嬰兒車陪同嫌疑人。她涉嫌幫助嫌疑人逃離隨後的混亂局面，預計將被控為槍擊案的共犯。

約瑟夫說，嫌犯五來到商場時，腰間別著一把槍。他曾於今年2月因非法攜帶槍枝被捕，後來因緩刑而免於刑事定罪。

當局表示，他們尚未找到周五槍擊案中使用的槍支。

約瑟夫批評對未成年暴力犯罪 者缺乏足夠懲罰的現狀，並指出附近Santana Row今年情人節曾發生致命刺殺案，嫌疑人是一名13歲的男性。

「我不確定究竟哪一場悲劇才能成為我們解決明顯存在問題的轉捩點，」警長說。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)也表達了同樣的看法，並讚揚了警方迅速的回應和調查工作。這項調查涉及聖克拉拉縣警長辦公室、聖克拉拉市警察局、聯邦調查局（FBI）、聯邦菸酒槍械爆炸物管理局（ATF）以及加州公路巡邏隊。

「這次逮捕對我們城市意義重大，因為周五的受害者不止三人，而是成千上萬人，」馬漢說。

他指出，社交媒體上大量影片展現了逃離的購物者們的恐慌、恐懼和混亂，同時也「展現了人們的關懷。我看到商店員工為逃離的人們打開店門。鄰居們捲起車庫門，幫助人們躲避。聖荷西和聖塔克拉拉的警察齊心協力保護我們的家。最重要的是：那天有10萬人湧入購物中心，他們後來都回到了家中」

地檢長羅森(Jeff Rosen)表示，他的辦公室正在審查對槍擊案嫌疑人和涉嫌協助他的女子提出的潛在指控。「我們將對至少兩名涉案人員提出嚴重指控，其中包括槍手。」 「請放心，包括那名因非法攜帶武器而處於緩刑期的未成年人在內的所有被告，都將受到嚴懲……我希望在我們努力維護社區安全的同時，Valley Fair 能夠恢復往日的歡樂，讓孩子們再次見到聖誕老人。」

約瑟夫表示，這名青少年嫌犯並不認識他與之對峙並開槍的男子，他們彼此都認為對方是敵對幫派成員。

槍擊事件中的傷者，一名成年女性和一名未成年女孩受傷但並未參與衝突，她們已於周一出院。

「這一切似乎發生得太快了」”約瑟夫說，「我認為在槍擊事件發生之前，他們之間應該沒有太多交集。」