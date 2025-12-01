王兆倫上任市議員 日落區居民擠爆林肯高中力挺

我的頻道

記者李怡╱舊金山即時報導
王兆倫上任日落區居民擠爆林肯高中力挺。（記者李怡╱攝影）
王兆倫上任日落區居民擠爆林肯高中力挺。（記者李怡╱攝影）

歷經數周爭議與社區熱議，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）12日1日正式宣布任命日落區華裔王兆倫（Alan Wong）出任第四區市議員。在冬日陽光下，林肯高中門口站滿上百名社區居民、校友與各界領袖，高呼支持，場面溫暖而熱烈，也象徵著第四區期待已久的團結時刻。

過去一個月來，第四區遴選歷程因市府與社區推薦不同人選而引起激烈討論，更牽動華裔居民情緒。如今隨著王兆倫獲任命，許多居民直言總算塵埃落定。

王兆倫站在母校林肯高中前，語氣激動地說：「日落區是我唯一的家。能為這個從小養育我的社區服務，是一生最大的榮耀。」台下不少街坊鄰居頻頻點頭，很多熟悉的臉孔甚至紅了眼眶。

王兆倫從日落區林肯高中，到舊金山市立大學再轉往聖地牙哥加大，並取得舊金山大學公共事務碩士。採訪的居民們表示，他不只看著日落長大，更是在社區各角落被大家看著長大。

羅偉表示，任命過程中他最常聽到的訴求，就是希望下一位第四區市議員不是空降，而是真正懂日落。他說，第四區需要一位能聽、能做、能搭起橋梁的民選領袖。王兆倫就是這一人選。

王兆倫資歷橫跨教育、市府與非營利部門。他曾任市府立法助理，也在Children’s Council 長期協助依賴托育的家庭。作為市立大學董事，他兩度當選，並在任內捍衛粵語課程、維持免費市大計畫、推動學費可負擔性。

王兆倫表示，上任後將以削減繁文縟節、簡化許可流程、強化選民服務作為第一步，重建日落區對市府的信任。他承諾補足警力、改善社區警務、終結露天毒品交易，讓居民重新感到安全。

在家庭與教育方面，他將推動將托育補助提高至地區家庭收入中位數（AMI ）200%，並爭取海傍公路(Great Highway)相關的健康與休憩資源。對於爭議多年的海傍公路交通安排，他強調會「先傾聽、再決定」，與支持不同方案的居民全面溝通，尋找能獲得公信力的新路線。

住房上，他支持家庭分區計畫，認為增加可負擔選項才能讓下一代留在日落區，同時避免州府接管分區權。王兆倫強調，他將以公僕之心服務社區，把居民的聲音帶進市政廳。

王兆倫上任日落區居民擠爆林肯高中力挺。（記者李怡╱攝影）
王兆倫上任日落區居民擠爆林肯高中力挺。（記者李怡╱攝影）
王兆倫上任日落區居民擠爆林肯高中力挺。（記者李怡╱攝影）
王兆倫上任日落區居民擠爆林肯高中力挺。（記者李怡╱攝影）
王兆倫（左一）上任日落區居民擠爆林肯高中力挺。（記者李怡╱攝影）
王兆倫（左一）上任日落區居民擠爆林肯高中力挺。（記者李怡╱攝影）

