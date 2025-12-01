聖荷西警方逮捕涉嫌Valley Fair「黑色星期五」槍擊案的青少年

我的頻道

聖荷西訊
聖荷西警方宣布逮捕了一名青少年。他涉嫌在「黑色星期五」當天於Westfield Valley Fair槍擊案中造成三人受傷，其中包括一名少女路人。(聖荷西警察局提供)
聖荷西警方宣布逮捕了一名青少年。他涉嫌在「黑色星期五」當天於Westfield Valley Fair槍擊案中造成三人受傷，其中包括一名少女路人。(聖荷西警察局提供)

聖荷西警方宣布逮捕了一名青少年。他涉嫌在「黑色星期五」當天於Westfield Valley Fair槍擊案中造成三人受傷，其中包括一名少女路人。槍擊事件導致購物者紛紛逃離這家聖荷西最大的室內購物中心，當天則恰逢該市一年中最繁忙的日子之一。

聖荷西信使報(Mercury News)警方周一(12月1日)上午在社群媒體上表示：「我們抓到他了。昨晚，聖荷西警察局（SJPD）找到了這名嫌疑人，並將其逮捕。這起槍擊案發生在11月28日的Valley Fair購物中心。」

聖荷西警察局發言人隨後證實，這名嫌疑人此前僅被描述為男性，但實際上是一名未成年人。警方拒絕透露更多信息，但周一下午召記者會，公布更多關於調查和逮捕的細節。

這起上周五下午發生的槍擊案引起了全國關注，部分原因是案發地點位於購物中心內，以及媒體對「黑色星期五」購物狂潮的廣泛關注。 「黑色星期五」在過去二十年中一直被視為假日購物季的非正式開端。

警方稱，槍擊案於下午5時40分左右被通報。槍擊事件發生在Valley Fair購物中心聖荷西一側梅西百貨商店(Macy's)外的二樓走廊。

位於Stevens Creek大道上的Valley Fair購物中心橫跨聖荷西和聖塔克拉拉兩地，兩市邊界線將其一分為二。購物中心內有兩家梅西百貨主力店，女裝和珠寶區位於聖荷西一側，男裝、童裝和家居用品區位於聖塔克拉拉一側。

警方表示，槍擊事件源自於一起個人衝突，並非針對其他購物者。嫌犯開槍射傷了一名與其發生爭執的男子（可能與幫派有關），另有一名女子和一名16歲女孩受傷，她們與事件無關。

警方稱，所有槍擊受害者預計都能倖存。槍擊事件發生後，購物中心被疏散，聖荷西警方對購物中心進行了全面搜查，尋找槍手並確保安全。

一位接受信使報採訪的商場員工表示，事發時他正在酒吧工作，突然看到大批驚恐的顧客湧入，他這才意識到他們是為了躲避槍擊。他說，人們從後門離開，迎接他們的是手持步槍趕到的警察，他們敦促所有人離開商場。

社群媒體上很快就充斥著槍擊事件發生後人們驚慌失措的反應照片和視頻，有些人四處尋找掩護，有些人則沖向附近的出口。一位顧客講述了她和孩子們躲在儲藏室裡的經歷。

來自屋崙的18歲男子（Eduardo Barocio）巴羅西奧表示，他剛到商場就聽到了大約8到10聲槍響，很快就看到人們四處奔跑。他告訴信使報，他跑到停車場，後來看到兩名警察帶著一名胸部明顯中彈的男子離開了商場。

周六上午，聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)感嘆，在Valley Fair購物中心，「原本的假期購物變成了一場生死搏鬥」。警察局長約瑟夫(Paul Joseph)宣布加強購物中心區域的巡邏，並承諾迅速逮捕嫌疑犯。購物中心當天重新開放。

