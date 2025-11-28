聯合廣場 Black Friday 人潮回溫 業者：比去年多2成

聯合廣場黑色星期五購物人潮漸漸回暖。（記者李怡／攝影）

舊金山 聯合廣場今年黑色星期五(Black Friday ）再現久違的熱鬧景象。28日上午，多家品牌門口已可見短暫排隊人潮，許多華裔與遊客趁早進城搶折扣。疫情 後多年冷清的市中心零售區，終於迎來一波清晰可見的回流。商家普遍表示，今年人潮比去年同期增加兩成左右，雖仍未恢復到疫情前水準，但已讓零售業者久違地感到樂觀。

今晨最早開門的商家之一是Pop Mart店外聚集約三十名消費者，排隊隊伍從 Powell 街一路延伸到電車纜車轉盤處。一位來自東灣的華裔家庭表示，今年決定回到市中心，主要看看市區是不是變安全、變乾淨」。他說，現場人潮明顯比去年熱鬧，不少店家推出 30% 至 50% 折扣，家人買得比預期多。

市政府近年加強市區零售安全，包括在 聯合廣場(Union Square)範圍部署巡邏員、加強假日警力、協助店家改善門面安全措施等。今年 Black Friday 現場可見多名警員在廣場周邊走動。多間商店店員也提到，今年偷竊與衝突事件較去年下降，治安氣氛明顯改善。一名在化妝品專櫃工作的店員表示，去年店內物品常被順手牽羊，今年至今類似情況很少見。

部分大型店如 Westfield 舊金山中心關閉後，原本集中於市中心的購物人流外移至其他商場，使得聯合廣場雖回溫，但仍難復當年盛況。店員表示目前人潮雖比去年強，但客單價不算高，大部分人買必需品、買折扣品，不太願意花大錢。他認為，整體經濟壓力仍使消費者更加謹慎。

即便如此，聯合廣場今天的熱鬧氛圍，仍讓不少居民感到城市逐漸回到正軌。一位住在 SoMa 的年輕上班族受訪時說，「今年第一次感覺 Black Friday 又回來了。」她表示，午後預計會與朋友到附近餐廳用餐，市區的餐廳可能也會迎來外溢人潮。