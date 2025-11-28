東灣公園管理局推廣「綠色星期五」感恩節後一天免費開放公園

東灣公園管理局宣感恩節後一天免費開放部分公園。（記者龔玥╱攝影）

東灣公園管理局（East Bay Regional Park District）宣布，今年延續多年傳統，再度於感恩節後一天，即「黑色星期五 」(Black Friday) 的同一天推出「綠色星期五」（Green Friday）活動，邀請灣區 居民與訪客在11 月28日當天走入大自然，用公園取代購物中心，度過更健康、有意義的假期時光。

綠色星期五的理念源於對「黑色星期五」的反思。黑色星期五向來以大量促銷吸引民眾湧入商場，而東灣公園管理局自十餘年前開始，便將這一天重新定義，希望讓人們走出室內，享受自然、減壓健行，或參與志工服務，為環境盡一份心力。

今年活動當天，東灣地區所有區域公園的入口與相關使用費全面免費，包括停車、騎馬、船隻下水、釣魚等活動費用均予以豁免，Ardenwood Historic Farm亦免費入場。不過，州政府規定的釣魚執照、水上器材檢查費仍需照常收費，園區內的商營設施，如Tilden Park Merry-Go-Round與Redwood Valley Railway蒸汽小火車等，也不在免費範圍內。

「綠色星期五是一種健康且富有意義的慶祝方式。」公園管理局志工計畫主管史隆(Jessica Sloan）表示：「這一天是個絕佳機會，能與家人好友一起親近戶外，或參加我們的環境清潔志工活動，把時間花在更能滋養身心的地方。」

公園管理局表示，希望透過綠色星期五，讓更多人體驗自然帶來的療癒力量，同時也緩解節日期間的消費壓力。多年來，該活動已吸引許多居民固定參與，成為灣區獨具特色的節慶傳統。

民眾可在活動日自由造訪全區各大區域公園，包括Tilden Park、Redwood Regional Park、Lake Chabot、Point Isabel等，享受健行、野餐、觀鳥、騎車或純粹放鬆的自然時光。公園管理局也建議，為維護自然環境，遊客可攜帶可重複使用的餐具與水瓶，並遵守「不留痕跡」原則，共同保護珍貴的自然資源。