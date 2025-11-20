舊金山東西主幹道19街將翻修。（記者李怡╱攝影）

舊金山 西區一條交通大動脈即將進入重大施工階段。20日，根據加州 交通廳（Caltrans）公告，19 街大道（19th Avenue，即加州 Route 1）將從日落區林肯路（Lincoln Way）一路往南至靠近舊金山州立大學（ San Francisco State University） Holloway Avenue展開全線路面翻修，影響長達約三哩、18.8哩車道的路段。

施工將分階段進行，首先從停車條帶（parking strip）著手，預計於2025年秋開始，接著於2026年春起進入全車道鋪面階段。

Caltrans 表示，19 街大道多年來承載西區上下巨大交通量，但路面與下方基礎設施已出現明顯老化。翻修將改善駕駛品質、提升安全性。

該路段不只是汽車通勤主幹道，也有公共運輸、巴士、行人使用，基礎建設升級勢在必行。舊金山市政工程單位指出，這項工程包括水管、下水道、行人斜坡、巴士站墊板、交通訊號系統等多面向改善。

施工期間，雖然道路不會完全關閉，但車道數量與速度必然受到影響。Caltrans 建議駕駛人於早上 6 時至 10 時、下午 3 時至 7 時的高峰時段盡量避開該路段。