快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

輝達正式插旗舊金山 Mission Rock

記者李怡╱舊金山即時報導
Mission Rock成舊金山AI公司聚集地區。（記者李怡╱攝影）
全球最具影響力的AI晶片製造商輝達（Nvidia）正式來到舊金山了。這家市值突破5兆美元的科技巨頭，已敲定在 Mission Rock 租下約4萬5000平方呎的空間，為其在本市的第一個辦公據點。雖然不是大型研發總部，但它選擇落腳的地點、時間點與象徵意義，都讓外界高度關注。

輝達的新據點位於 1090 Dr. Maya Angelou Lane（Building B），由舊金山巨人隊與開發商 Tishman Speyer 共同打造。附近的建築才剛吸引金州勇士隊與 Coinbase 搬入，該區幾乎成為科技公司新聚落。

根據商業地產數據，當舊金山市中心空置率仍高達 33.6% 時，Mission Bay、Mission Rock 的空置率僅約 9.1%，租金甚至是全市平均的兩倍，顯示需求極高。

舊金山已是生成式AI的世界中心。輝達附近不到幾分鐘路程，就能找到，OpenAI、Anthropic、Sierra、多家 AI 新創實驗室與基金和生技與高教研究機構。

投資界人士表示：「輝達到 SF，不是來找工程師，是來貼近生態圈。」因辦公室面積並不大，外界推測輝達會將舊金山辦公室用以如，客戶合作會議、AI 活動與展示、技術合作 hub，以及業務與策略團隊駐點為主。對輝達來說，靠近誰，比佔地多大重要得多。

輝達 舊金山 AI

