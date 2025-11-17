聖縣增稅至10%引爭議 地檢長調查、反對方訴訟

聖塔克拉拉縣11月4日以57%同意通過銷售稅增稅A提案，但地檢長調查、反對方訴訟，皆可能讓增稅時程再往後，後續恐有其他變化。(取自聖縣府官網)

聖塔克拉拉縣11月4日以57%同意通過銷售稅增稅A提案，原本被視為支撐縣內龐大公立醫療體系的救命方案，但在用途分配上出現分歧。聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）日前表示，將啟動調查這項增稅提案，了解資金運用的內容；此外，也有反對方人馬在州法院提起訴訟。無論是地檢長調查或訴訟案，皆可能讓增稅時程再往後，後續恐有其他變化。

根據聖荷西 焦點報報導，A提案內容是提高聖縣銷售稅，未來五年內暫時增加0.625個百分點，以聖荷西市現在銷售稅9.375%計算，通過後銷售稅將漲到10%。不少華人民眾都對此提案一無所悉，且持反對的意見。

提出此銷售稅的聖縣議會強調，此舉是為了彌補川普政府削減聯邦醫療補助後所造成的巨大缺口，以避免公立醫院體系面臨崩潰。

聖縣縣長威廉斯（James Williams）日前表示，他建議議會把「所有 A提案增稅收入」全部用在填補醫療體系的聯邦補助削減，資金用途完全透明，並確保社區民眾持續獲得必要的醫療服務。但這個說法立刻引發執法界不滿。

爭執點在於，當初聖縣執法單位及工作人員，以為這項增稅方案也會投入資金在司法與治安系統，所以全面支持增稅。但如今看來只有支持醫療體系，與當初提案內容不同。

羅森指出，他支持 A提案是基於縣府承諾資金將用在司法系統、警長辦公室與心理健康服務，如今這些承諾「似乎令人懷疑」，作為地檢長，他有責任確保法律，並判斷選民是否遭到誤導。

根據當初提案內容，A提案屬一般稅（general tax），法律上沒有特定用途限制，縣府並未採用特殊稅模式（special tax），否則資金須專用於醫院，且需要三分之二選民支持。若以特殊稅模式提出選舉，較難在短期選戰中達成目標。

聖縣檢察官協會主席薩札娜（Max Zarzana）質疑，有人對選民施行「不道德的誘騙式承諾」，並呼籲深入調查。

面對疑慮，威廉斯回應，A提案緩和整體預算在聯邦削減下的衝擊，因此所有部門，包括司法與治安體系，都間接受益。他認為縣府領導者首要任務是填補預算缺口，維持社區各項重要服務。

聖荷西市長馬漢則不針對A提案做任何的表態與評論。

目前支持者與反對者都各有其說法，不過除了地檢長將展開調查外，矽谷 納稅人協會、聖塔克拉拉縣自由黨和聖塔克拉拉縣共和黨 也全面反對增稅案，反對者試圖透過訴訟阻止該提案實施，雖然已被聖塔克拉拉縣法院駁回，但仍上訴至州法院，仍待結果。

無論如何，此增稅案能夠正式實施的時程恐被延宕，後續仍有機會有其他變化。