懷疑遭「巫術詛咒」 27歲男承認槍殺屋崙傳奇美足教練

NBA波特蘭開拓者球星萊昂納德（Damian Lillard）發文悼念比姆。（取自球星Instagram）

據舊金山 紀事報報道，上周涉嫌槍殺屋崙 萊尼學院（Laney College）傳奇美式足球教練暨體育總監約翰·比姆（John Beam）的男子，在審訊中向警方表示，他相信比姆對他及他人施以「巫術詛咒」，這成為他犯案動機的一部分。

消息指出，嫌犯是27歲的塞德里克歐文二世（Cedric Irving Jr.），長期對比姆「執著不放」。由於案件敏感，消息人士皆以匿名方式接受「舊金山紀事報」訪問。

檢方於周一正式提出控告，歐文將於周二上午出庭。66歲的比姆，去年從教練職位退休後仍擔任萊尼學院體育總監。案件發生在上周四中午前，比姆在校內球員更衣室附近遭近距離槍擊 頭部，警方形容該行為為「有目標性的攻擊」。

警方指出，歐文犯案後逃上了一班自屋崙市中心開往Eastmont購物中心方向的AC Transit公車。警方後續調閱公車監視器及周邊影像，追查嫌犯行蹤；歐文在隨後的訪談中，也承認槍擊了比姆。

比姆被緊急送往Highland醫院急救，醫師於周五清晨宣告不治。案發後一整夜，家屬、友人與多名昔日球員一直守在醫院。

歐文於周五凌晨3時15分左右，在聖利安曲（San Leandro）BART站附近落網。警方報告指出，一名阿拉米達縣縣警憑著前一天流出的嫌犯照片，立即辨識出歐文。

調查單位先前曾向各執法機關發出警訊，其中附上兩張模糊監視畫面。一張顯示嫌犯身穿深色外套、手提兩個袋子走過玻璃門；另一張俯拍畫面則顯示該男子將外套帽子罩起。

報告指出，縣警在攔查時，歐文並未表現出驚訝，還主動表示包內有槍械。隨後他被移交給屋崙警方，接受關於槍擊案的進一步詢問。歐文於周五下午被送往都柏林的聖塔麗塔監獄（Santa Rita Jail），以謀殺等重罪嫌疑收押。

資料顯示，歐文在阿拉米達縣無犯罪紀錄。他的父親塞德里克歐文（Cedric Irving Sr.）接受採訪時表示，兒子在Skyline高中11、12年級時曾參加美式足球校隊。Skyline前任教練Joe Bates亦證實，歐文的確在高三那年上場。

比姆曾於1980年代擔任Skyline高中橄欖球總教練，之後轉至Laney，仍是Skyline校園深受敬重的人物。有媒體指出，比姆從未直接執教過歐文，二人關係尚未在警方報告中指出。

「我們都愛比姆教練。」歐文父親在位於聖利安曲的公寓門口得知兒子遭控槍殺比姆後，情緒崩潰、當場落淚。

比姆曾幫助無數出身貧寒的運動員，成功轉至更高級別的大學或聯賽，如今多名球員更是登上職業體育的賽場。現效力於芝加哥熊隊（Chicago Bears）的懷特（Nahshon Wright）發文表示：「我的心現在痛到不行。比姆是我遇過最平易近人的人。當我父親遭槍殺時，是他到我家門口敲門，把我和弟弟叫下床，之後的人生就此改變。我很慶幸在事情發生前，還能和你最後聊上一回。我會永遠想念坐在你的辦公室裡，和你談人生、談美式足球、談財務，還有一起繞著跑道散步的日子。關於你，我可以寫一本書。我會永遠愛你、永遠想念你。」