固體楊枝甘露爆紅 在家就能做的兩款爆款作法走紅社區

記者龔玥/聖荷西即時報導
新網紅美食固體楊枝甘露近期爆紅。（資料照片）
新網紅美食固體楊枝甘露近期爆紅。（資料照片）

舊金山灣區華人社區的美食風潮更新速度，宛如科技產業反覆運算。近期「固體楊枝甘露」在社群平台上爆紅，不少灣區居民也分享自製版本，甚至在社區活動、公司聚會中頻頻現身，成為熱門的聚會好甜點。

固體楊枝甘露受到青睞，原因不難理解。灣區許多上班族通勤遠、節奏快，能手拿、不灑、不需要器皿的甜品格外受歡迎。同時，固體版本在視覺上更具層次感，「好拍照又好攜帶」，成了年輕族群的新寵。

在家製作的「基礎版」做法簡單、成功率高。首先將芒果去皮切半，直接加入混合好的酸奶椰漿，酸奶不能直接使用市面上較稀的酸奶，最好比較乾，再加上椰漿攪勻，最後在酸奶上撒上剝好的柚子。

不少灣區居民提到，本地的粉紅西柚酸度適中、顏色鮮豔，非常適合作為佐料。接著將越南春捲皮浸水5秒中央，把做好的芒果酸奶柚子放進去並捏緊封口即可。部分人會加入奧利奧碎屑，增加口感層次，也深受年輕人口味歡迎。

另一款更具視覺效果是「千層杯升級版」。製作時先在杯底鋪上芒果丁、西柚粒與西米露，再倒入酸奶和椰漿混合物，最上層放上脆波波等喜歡配料，形成鮮明的分層效果。

製作時也有一些適合灣區的「小貼士」，普通酸奶可以通過過濾乳清蛋白得到比較幹的酸奶，再增加椰漿粉來確保濃度；如果柚子較酸，椰漿基底需稍微調甜，以取得味道平衡。

固體楊枝甘露不僅在家庭廚房中逐漸普及，也開始出現在社區聚會與科技公司內部活動中。部分灣區居民表示，公司午間茶點更傾向選擇便攜、不易弄髒鍵盤的食物，因此這類「手拿式甜品」格外受到青睞。

隨著天氣漸涼，不少家庭料理者也開始嘗試推出「冬季暖版本」，結合熱椰奶或可可亞基底，賦予傳統甜品新的可能。灣區這一波「固體楊枝甘露熱」，也讓更多人重新發現甜品製作的樂趣，並在忙碌之餘找到了屬於自己的小確幸。

最好選用紅心柚。（記者龔玥/攝影）
最好選用紅心柚。（記者龔玥/攝影）
固體楊枝甘露的食材都很常見,可在一般超市買到。（記者龔玥/攝影）
固體楊枝甘露的食材都很常見，可在一般超市買到。（記者龔玥/攝影）

