快訊

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：不明是非

范斯鬆口期中選舉後 將與川普談2028接班議題

學校重整在前 舊金山擬任命史瑞慶為正式校監引關注

記者李怡/舊金山即時報導
學校重整在前、舊金山擬任命史瑞慶為正式校監引關注。（記者李怡/攝影）
舊金山聯合學區（SFUSD）即將迎來重大人事決策。校董會預計18日表決，表決若通過，將正式任命現任代理校監、由市府「借調」至學區的史瑞慶（Maria Su）為正式校監，並提供兩年任期。在學區面臨預算緊縮、教師工會施壓、學校可能關閉等多重挑戰的關鍵時刻，這項任命格外引人關注。

史瑞慶接任代理校監近一年，被視為市府派來救火的行政專家。若通過合約，她將成為正式校監，負責帶領學區度過即將到來的艱困時期，包括連續性的預算削減、教師合同談判僵局、學區財政結構性赤字，以及備受家長批評的學生分配系統改革。

教師工會已公開表達強烈反對，認為校監職位應由具教育背景的專業人士擔任，而非政府行政官員。

校董會主席金斐立（Phil Kim）受訪時表示，史瑞慶之所以獲得延任，是因為她為學區帶來了急需的穩定性與連續性。

但支持聲音之外，反對意見同樣強烈。教師工會直言，學區需要的是了解教室現場、了解學生需求的教育者。他們擔心，以行政管理見長的史瑞慶，無法在複雜的教育系統內，真正處理教學品質、師資流失與校園需求等根本問題。

金斐立也承認，未來兩年將是艱困的改革期，尤其是備受詬病的學生分配制度。該制度多年來造成家庭跨城通勤、校園資源不均，學區承諾在2026年前提出重大方案，政治壓力空前。

若任命通過，史瑞慶將在未來兩年領導全舊金山120多所學校、5萬多名學生及其家庭。學區能否在財政赤字與社區矛盾中前進，在於她如何在行政穩定與教育專業之間找到平衡。

校董會的投票結果恐將牽動舊金山教育政策走向，也成為家長、教師與市府三方互動的關鍵轉折點。

學區 舊金山 投票

