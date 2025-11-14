我的頻道

多家航空樂觀表示數日可恢復營運…今日你應知道5件事

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

舊金山第四區新任市議員 上任僅七天即請辭

記者李怡/舊金山即時報導
舊金山市長羅偉（右）於一周前任命艾嘉斯（左）為第四區市議員。（記者李怡/攝影）
舊金山市長羅偉（右）於一周前任命艾嘉斯（左）為第四區市議員。（記者李怡/攝影）

舊金山市第四區市議員艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）上任僅七天，於13日（週四）晚間閃電辭職，消息震驚地方。因她所經營的前寵物店近期被揭露，存在管理混亂與環境衛生問題，引爆外界對其誠信與市府任命過程的質疑。

週四晚間市長羅偉（Daniel Lurie）透過聲明指出：「我才得知她在經營小型企業期間的相關爭議，這無疑將成為她履行職責的一大干擾。」

艾嘉斯亦於聲明中表示：「我們社區值得擁有一位每天24小時都在為居民發聲的人選。我也理解，媒體報導的內容會分散我為選區服務的注意力。」

現年29歲的艾嘉斯於一週前宣誓就任，接替九月遭罷免的前任市議員殷嘉立（Joel Engardio）。她是羅偉任內首位任命的市議員，是今年九月份在日落區夜市中與市長相識，並表示願意作為市議員服務她自小成長的社區。

羅偉對她小企業主背景與工作熱情的肯定，並未能說服所有選民。部分社區居民批評她缺乏從政經驗，質疑任命是否過於倉促。

據「Mission Local」報導，艾嘉斯在經營「The Animal Connection」寵物店期間的多則簡訊被公開。她坦言以「私下付薪」（under the table）方式支付員工，並表示可降低稅務負擔。簡訊中提到，「店裡尚有7萬5千美元現金收入未申報。」此外，她還將與朋友或客戶的餐飲聚會列為公司開銷，再以現金收回部分費用作為個人使用。

「Mission Local」指出，這些言論引起財務與誠信層面的廣泛質疑。前威廉斯·索諾瑪公司會計長Jerry Dratler表示，這些文字訊息幾乎等同於承認填報虛假報稅單，這遠超過只是管理混亂問題。

新接手艾嘉斯寵物店的業主Julia Baran也向媒體披露，當時接手時店內堆滿垃圾與老鼠排泄物，甚至冰箱內還藏有已死亡的寵物。她公開的影片顯示店內氣味難聞、環境惡劣。

「舊金山紀事報」更進一步揭露財務紀錄，顯示該店2020至2023年間多次延遲繳租，且連年虧損。艾嘉斯則回應稱，「疫情期間經營小生意困難，但我從未虧待員工。」

羅偉市長日前受訪時也曾表示，「確實知道她店鋪有財務困難，這跟舊金山多數小企業在疫情期間的處境相似。」

日落區近期正處於多重政策爭議的中心，包括前任市議員罷免風波、Sunset Dunes公園規劃與分區改革案，令社區意見分歧嚴重。羅偉承諾團隊會重新投入，尋找合適人選來領導日落區工作。

羅偉 寵物 舊金山

