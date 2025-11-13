我的頻道

亞馬遜、微軟傳支持法案 限制NVIDIA晶片出口

舊金山強風豪雨 居民忙防淹、灣區交通大亂

強風逆襲舊金山機場 近半航班受影響、旅客受困候機室

記者李怡/舊金山即時報導
強風逆襲舊金山機場，近半航班受影響、旅客受困候機室，此為舊金山機場內部示意圖。（記者李怡/攝影）
強風逆襲舊金山機場，近半航班受影響、旅客受困候機室，此為舊金山機場內部示意圖。（記者李怡/攝影）

一場由強風暴雨組成的大氣河（atmospheric river）11月13日襲擊灣區，對包括舊金山在內的機場運作造成重大影響。舊金山國際機場（SFO）因能見度降低、風向劇烈轉變以及起降模式被迫調整，導致航班大幅延誤及取消。

機場發言人雅柯（Doug Yakel）對本報記者表示，因強風吹襲，SFO被迫啟用東南方案（Southeast Plan）起降模式，班機需反向進場與起飛，效率明顯下降。 聯邦航空總署（FAA）自上午7時起針對SFO實施地面延遲計畫（ground delay program），限制機場每小時可落地航班數量，以維護安全。

根據最新數據，SFO當日取消航班約 46 架，約佔整體的4%。延誤航班則達110 架以上，約佔10%至16%。延誤平均時間最初約20分鐘，隨後可能拉長至60分鐘以上。 航空旅客現場反映，多數為西岸短程航班受到波及，亦有部分長途航班受影響更甚。

此次航班障礙背後的主要原因，除暴雨降水與強風外，還包括機場起降效率降低。SFO官方說明，每小時落地班機數量可從平日約60架降至30架甚至更低，生產力大幅削弱。

對旅客而言，此次風暴造成的不只是航班遲延，還包括接駁地面交通的混亂及取車、接機安排的新增難題。機場及航空公司建議旅客在前往機場前務必確認航班狀態，並預留更充裕的轉機或接送時間。

旅遊業界與機場管理方均提醒，此類天候型態若延續，將對飛行作業產生連鎖效應，甚至延伸至夜間與次日的航班安排。

舊金山機場表示，對於市民與旅客而言，這場突如其來的天氣挑戰再度敲響警鐘，即使交通基礎設施一向健全，當極端氣候來襲、航機運作需配合氣象條件變動時，與航空公司保持聯繫、靈活變通旅程。

