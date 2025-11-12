我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑五早鳥優惠是否真划算 購物達人5招檢驗

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

太陽磁爆 北加州又現絢爛極光

記者江碩涵／聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
11日晚間有不少華人已在社群中分享看到的極光，雖然有點雲，但還是能依稀看見極光的顏色。（張太太提供）
11日晚間有不少華人已在社群中分享看到的極光，雖然有點雲，但還是能依稀看見極光的顏色。（張太太提供）

太陽磁爆緣故，本周北美各處都有極光可以看，就連北加州都能看到。11月11日晚間北加州矽谷一帶不少華人都親眼看到北方的天空出現紅紅紫紫的顏色，用相機就能拍下精彩的極光照片。華人說，今年真不愧是太陽風暴的高峰，一年內已多次在北加州看到極光，不用到阿拉斯加就可以看到奇觀。

11日晚間有不少華人已在社群中分享看到的極光，雖然有點雲，但還是能依稀看見極光的...
11日晚間有不少華人已在社群中分享看到的極光，雖然有點雲，但還是能依稀看見極光的顏色。（張太太提供）

根據舊金山紀事報報導，11日晚間出現兩場強烈的太陽磁暴，將夜空染成了深粉紅色和亮橙色，納巴縣、康曲柯士達縣和阿拉米達縣上空都能看到極光，這種極光現象通常只能在高緯度地區看到，但今年因為是太陽風暴的巔峰，舊金山灣區已多次看到如此絢麗的光芒。

11日晚間有不少華人已在社群中分享看到的極光。矽谷張太太說，她發現太陽風暴又到了巔峰的訊息，晚上全家出動到後院賞極光，往北看，肉眼就可以看到天空呈現紅紅紫紫的一片雲霧樣貌，但肉眼比較不清楚，用手機較能拍下極光的照片。

相較於北加州只能拍到隱隱約約的極光照，波士頓和西雅圖的極光較為明顯，顏色也比較繽紛絢爛，也有讀者在社群網路上分享在波士頓的照片。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預報中心表示，從12日中午開始，將有另一場太陽風暴襲擊地球的高峰，整個磁暴活動將持續到夜幕降臨，美國北部大部分地區，遠至阿拉巴馬州和北加州，都可看到極光。

不過可惜北加州從12日開始，風暴來襲、天氣轉陰雨，白天已有部分小陣雨，可能會遮蔽看極光的機會。根據紀事報報導，舊金山灣區、南灣今晚雲量將「相當多」，而中央海岸、中谷南部和內華達山脈南部比較有機會出現晴朗的天空。

不過根據紀事報報導，即便在晴朗的地區，太陽磁暴產生的紅光也很難用肉眼看到，極光會呈現一種「紅色的朦朧感」，可能會與頭頂的雲層或霧氣融為一體，但只要用相機，包括手機的相機，都能捕捉到完美的極光。建議有興趣的北加民眾，可以隨手拿著手機往北方天空一拍，也許有機會就能拍到極光。

今年因為是太陽風暴的巔峰，舊金山灣區已多次看到如此絢麗的光芒，圖為11月11日的...
今年因為是太陽風暴的巔峰，舊金山灣區已多次看到如此絢麗的光芒，圖為11月11日的太陽磁爆值。（記者江碩涵／翻攝）
相較於北加州只能拍到隱隱約約的極光照，波士頓的極光顏色相當炫麗。（波士頓讀者魏瑀...
相較於北加州只能拍到隱隱約約的極光照，波士頓的極光顏色相當炫麗。（波士頓讀者魏瑀嫻提供）

北加 加州 舊金山

上一則

司機打瞌睡 Muni列車超速暴衝 乘客遭拋飛腦震盪

延伸閱讀

壯麗極光 今晚還看得到…掌握技巧 手機也能拍到絕美奇觀

壯麗極光 今晚還看得到…掌握技巧 手機也能拍到絕美奇觀
最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀
娛樂事業、智慧手機相機報捷 Sony調高獲利展望

娛樂事業、智慧手機相機報捷 Sony調高獲利展望
北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會

北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會
地磁風暴來襲 美國北部多州周四五預計出現極光

地磁風暴來襲 美國北部多州周四五預計出現極光

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕