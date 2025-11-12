太陽磁爆 北加州又現絢爛極光

11日晚間有不少華人已在社群中分享看到的極光，雖然有點雲，但還是能依稀看見極光的顏色。（張太太提供）

太陽磁爆緣故，本周北美各處都有極光可以看，就連北加 州都能看到。11月11日晚間北加州 矽谷一帶不少華人都親眼看到北方的天空出現紅紅紫紫的顏色，用相機就能拍下精彩的極光照片。華人說，今年真不愧是太陽風暴的高峰，一年內已多次在北加州看到極光，不用到阿拉斯加就可以看到奇觀。

根據舊金山 紀事報報導，11日晚間出現兩場強烈的太陽磁暴，將夜空染成了深粉紅色和亮橙色，納巴縣、康曲柯士達縣和阿拉米達縣上空都能看到極光，這種極光現象通常只能在高緯度地區看到，但今年因為是太陽風暴的巔峰，舊金山灣區已多次看到如此絢麗的光芒。

11日晚間有不少華人已在社群中分享看到的極光。矽谷張太太說，她發現太陽風暴又到了巔峰的訊息，晚上全家出動到後院賞極光，往北看，肉眼就可以看到天空呈現紅紅紫紫的一片雲霧樣貌，但肉眼比較不清楚，用手機較能拍下極光的照片。

相較於北加州只能拍到隱隱約約的極光照，波士頓和西雅圖的極光較為明顯，顏色也比較繽紛絢爛，也有讀者在社群網路上分享在波士頓的照片。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預報中心表示，從12日中午開始，將有另一場太陽風暴襲擊地球的高峰，整個磁暴活動將持續到夜幕降臨，美國北部大部分地區，遠至阿拉巴馬州和北加州，都可看到極光。

不過可惜北加州從12日開始，風暴來襲、天氣轉陰雨，白天已有部分小陣雨，可能會遮蔽看極光的機會。根據紀事報報導，舊金山灣區、南灣今晚雲量將「相當多」，而中央海岸、中谷南部和內華達山脈南部比較有機會出現晴朗的天空。