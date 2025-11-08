世界日報主辦銀髮樂齡生活展 展現長者多彩生活面貌

餐飲區準備餐食。（記者龔玥/攝影）

由「世界日報」主辦的「銀髮樂齡生活展」11月8日於僑教中心熱鬧登場，活動吸引眾多長者及社區居民參與。活動現場不僅安排了豐富的講座與表演，還設有20個主題攤位，涵蓋健康照護、理財規劃、園藝 生活、保險 信託與長期照護等多個面向，讓民眾在輕鬆氛圍中獲得實用資訊，體驗多彩的銀髮生活。

活動於上午10時揭幕，世界日報舊金山社總經理李銘濱致開幕詞，拉開一整天活動的序幕。隨後，金山灣區僑教中心主任莊雅淑致詞，歡迎社區民眾共襄盛舉，並期盼藉由活動促進交流與健康意識提升。開場後，由舞蹈團帶來兩首充滿活力的熱舞，展現長者活力與青春氣息。

本次展會同時設有20個多元主題攤位，包括有許多養身健康美食的康寶食品、杉釦富、NY Life、Thaw、單車咖啡 、中醫義診（媽媽教室）及希望之心、百齡園等，提供健康檢測、保險諮詢、養生商品與公益資源。

現場人潮絡繹不絕，觀眾三五成群地穿梭在攤位之間，邊聽講座邊品嚐美食。中醫義診區前排起隊伍，民眾熱切地詢問健康建議。

熱鬧的會場中，咖啡香與美食香交織成一幅溫馨畫面。美國段純貞牛肉麵提供了好吃的炒米粉、肉羹湯以及廣受好評的肉粽，攤位前香氣四溢，許多大手牽著長輩的手，一同前往用餐，分外溫馨熱鬧。

活動還準備了三次抽獎，獎品包括康寶禮包、許氏仁蔘禮包、益生菌、診療與針灸券精華液、負離子圍脖和足浴桶等，讓參與民眾在學習之餘也收穫驚喜。

系列講座內容豐富實用。華碩科技副總許惠民首先以「科技如何幫助銀髮族樂在生活」為題，分享科技如何從安全守護、健康管理、人際連結到生活娛樂四大層面，協助長者過上更便利且充實的生活。他指出：「科技並非遙不可及，而是每位長者的生活助手，讓生活更有尊嚴與安全感。」

隨後由東北同鄉會藝術團演唱「外婆的澎湖灣」與「年輕的心」，熟悉的旋律勾起現場觀眾的共鳴，氣氛溫馨。彼得郭保險公司創辦人郭宗政接續登場，以「銀髮族開車需知與注意事項」為題，講述年長者駕駛常見風險、保險理賠重點與安全駕駛原則。他強調，隨著年齡增長，駕駛能力變化應被正視，透過適當保險與風險管理，能保障自身與他人安全。

午後場次同樣精采。律師Weilin Sun以「掌握資產傳承的關鍵」為題，深入解析信託與財產規劃的運用，幫助民眾建立節稅與資產保全的策略。接著王千龍主講「樂活園藝」，鼓勵長者透過園藝活動放鬆身心、結交朋友，「只要規劃得宜，園藝不僅能美化生活，更是維持心理健康與社交活力的好方式。」

阿滋海默症協會北加州與北內華達州分會社區參與主任張珮寧則以「建立照護的基礎：平衡照護責任與身心健康」為題，分享失智症家庭照護的挑戰與策略。她提醒照護者要學會自我照顧，建立支持團隊，以長期維持照護品質與家庭平衡。之後，歌手Sandy Ma以溫柔歌聲帶來輕鬆時光，為現場增添愉悅氣氛。

活動還包括各種基礎健康知識和預防活動，如「看懂驗血報告」，以深入淺出的方式解析常見檢驗項目與數值意涵，幫助民眾更瞭解自身健康，Scan Health的健康管理平台，現場進行的「舒活筋骨養身操」，讓大家在動靜之間調整身心。

「希望之心安寧醫護關懷中心」創辦人陳維珊執行長則以「安寧療護照顧」為題，探討如何以尊嚴面對人生終點，並確保患者在熟悉環境中得到舒緩與關懷。活動最後由曾瑋婷博士分享「高齡心理健康、走向成功老化」，呼籲長者保持社交互動與正向心態，活出自信與意義。