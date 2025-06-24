這座百年老戲院還在放默片 矽谷觀眾搶看黑白經典

矗立百年的史丹福劇院，今年正式邁入建成100週年，成為灣區文化地標的長青象徵。（取自史丹福劇院網站）

位於巴洛阿圖市中心、矗立百年的史丹福劇院（Stanford Theatre），今年正式邁入建成100周年，成為灣區 文化地標的長青象徵。這座古典風格的單廳電影院 不僅見證了好萊塢黃金年代的榮光，也持續透過復古放映與現場伴奏，將經典黑白電影與默片藝術介紹給新世代觀眾。

史丹福劇院自1925年開幕以來，便以華麗裝飾與音響設施聞名，是當時本地最先進的影院之一。隨著時代演進與多廳電影院興起，劇院一度停業與面臨拆除命運，直到1987年由Packard基金會出資整修，才得以重生。修復工 程秉持尊重原貌原則，重現20世紀初劇院風華，包括拱形穹頂、壁畫與水晶吊燈等細節。

基金會由惠普創辦人David Packard的兒子、電影愛好者David Woodley Packard設立，致力於保存傳統戲院與經典膠片文化。歷時兩年、耗資數百萬美元的修復工程，使劇院恢復1920年代原貌，並於1989年重新開幕。

近年來，史丹福劇院以播映經典電影為主，片單涵蓋查理·卓別林、希區考克、奧黛麗·赫本與奧森·威爾斯等傳奇導演與演員作品，並特別在默片放映時安排專業管風琴演奏家現場伴奏，吸引眾多電影愛好者與學者前來朝聖。許多觀眾表示，能在原始膠片格式與歷史空間中觀賞電影，是一種難以取代的體驗。

雖然現代觀影習慣已多轉向串流平台，但每逢周末放映，劇院仍吸引數百人前來，其中不乏年輕觀眾與親子組合。Packard基金會表示，未來將繼續投資技術升級與典藏修復，並考慮數位化部分珍貴膠片拷貝，讓更多人能接觸到這些影史遺產。

百年風華，時光倒流。史丹福劇院以一方銀幕，穿越世代，成為矽谷人心中不變的文化燈塔。