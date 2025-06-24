我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美情報評伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密

客人買冰茶 華人老闆聽到「ICE」轉頭就跑

這座百年老戲院還在放默片 矽谷觀眾搶看黑白經典

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖即時報導
矗立百年的史丹福劇院，今年正式邁入建成100週年，成為灣區文化地標的長青象徵。（取自史丹福劇院網站）
矗立百年的史丹福劇院，今年正式邁入建成100週年，成為灣區文化地標的長青象徵。（取自史丹福劇院網站）

位於巴洛阿圖市中心、矗立百年的史丹福劇院（Stanford Theatre），今年正式邁入建成100周年，成為灣區文化地標的長青象徵。這座古典風格的單廳電影院不僅見證了好萊塢黃金年代的榮光，也持續透過復古放映與現場伴奏，將經典黑白電影與默片藝術介紹給新世代觀眾。

史丹福劇院自1925年開幕以來，便以華麗裝飾與音響設施聞名，是當時本地最先進的影院之一。隨著時代演進與多廳電影院興起，劇院一度停業與面臨拆除命運，直到1987年由Packard基金會出資整修，才得以重生。修復工程秉持尊重原貌原則，重現20世紀初劇院風華，包括拱形穹頂、壁畫與水晶吊燈等細節。

基金會由惠普創辦人David Packard的兒子、電影愛好者David Woodley Packard設立，致力於保存傳統戲院與經典膠片文化。歷時兩年、耗資數百萬美元的修復工程，使劇院恢復1920年代原貌，並於1989年重新開幕。

近年來，史丹福劇院以播映經典電影為主，片單涵蓋查理·卓別林、希區考克、奧黛麗·赫本與奧森·威爾斯等傳奇導演與演員作品，並特別在默片放映時安排專業管風琴演奏家現場伴奏，吸引眾多電影愛好者與學者前來朝聖。許多觀眾表示，能在原始膠片格式與歷史空間中觀賞電影，是一種難以取代的體驗。

雖然現代觀影習慣已多轉向串流平台，但每逢周末放映，劇院仍吸引數百人前來，其中不乏年輕觀眾與親子組合。Packard基金會表示，未來將繼續投資技術升級與典藏修復，並考慮數位化部分珍貴膠片拷貝，讓更多人能接觸到這些影史遺產。

百年風華，時光倒流。史丹福劇院以一方銀幕，穿越世代，成為矽谷人心中不變的文化燈塔。

電影院 復工 灣區

上一則

矽谷商用辦公室乏人問津 工業空間搶手租金仍下滑

延伸閱讀

史丹福最新研究：ChatGPT不能取代心理治療師

史丹福最新研究：ChatGPT不能取代心理治療師
王家衛電影「春光乍洩」 舊金山華埠劇院27日免費播放

王家衛電影「春光乍洩」 舊金山華埠劇院27日免費播放
史丹福培育出有血管的心臟類器官

史丹福培育出有血管的心臟類器官
漫遊史丹福

漫遊史丹福
史丹福學生 校園內遭車撞身亡

史丹福學生 校園內遭車撞身亡

熱門新聞

谷歌工程師涉殺妻案在聖塔克拉拉縣法院開審。（本報記者╱攝影）

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

2025-06-24 16:08
US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
經營17年的台式悠茶餐廳Ocha，因租金大幅調整，店主Monica Fang決定營業至6月27日。（記者孫愛薇╱攝影）

灣區台式悠茶餐廳Ocha 不敵房租上漲 月底歇業

2025-06-24 02:18
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」