Muni將削減5條路線 未來恐更多

舊金山Muni將削減五條巴士線路，未來或削減更多。（記者李怡╱攝影）

從本周六（21日）開始，舊金山 市公共交通管理局（SFMTA）將對五條Muni巴士路線進行裁減或合併，影響許多華人 居民上下班與日常出行。官方表示，這只是為了避免未來更大規模的削減，但許多乘客已經感受到不便。

根據最新安排，6-Haight-Parnassus與21-Hayes兩條巴士將合併為新路線6-Hayes-Parnassus，並在市政中心附近的Market與Hyde街口折返，不再直達更遠的站點。

平日上班高峰期間，5-Fulton與9-San Bruno也將在Market街折返，官方解釋是因為這些路線有部分路段與其他巴士重疊，屬於「重複服務」，因此優先刪減。

31-Balboa的行駛路段也將縮短，未來只會從Ocean Beach附近的Cabrillo與La Playa街，開到市中心的第五街與Market街，不再繼續往東行駛。

這輪小幅度的縮編預計為Muni省下約720萬美元。但相較於下一財年預計高達3.22億美元的龐大赤字，這筆省下的錢只是杯水車薪。SFMTA交通局長寇淑寶(Julie Kirschbaum)坦言，如果市府未能找到新的收入來源，未來可能還有更嚴重的服務削減，「我們現在做些小變動，是希望避免將來不得不採取毀滅性的長期縮編。」

Muni是許多舊金山華人家庭、長者、學生及上班族最依賴的公共交通工具之一。服務縮減後，許多民眾擔心上下班時間得轉車更多次，或等車時間變長。

有民眾表示：「本來已經因為人手不足、車班不準時，搭車很辛苦，現在又要再改，真怕以後更亂。」

交通局提醒民眾，平時有搭乘以上巴士線路，記得從本周六起提早出門，或預先查好新的路線與轉乘方式，以免耽誤行程。也有社區組織呼籲市府盡快提出長期解決方案，保障低收入 與無車家庭的基本出行需求。