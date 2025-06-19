我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

灣區迎強風降溫　火災風險升高 可能造成大規模停電

記者李怡╱舊金山即時報導
周四下午灣區迎大風天氣，平均有每小時20哩到35哩的陣風。（Baron weather ）
周四下午灣區迎大風天氣，平均有每小時20哩到35哩的陣風。（Baron weather ）

氣象局19日發布信息指出，受太平洋西北上空高空低壓系統影響，舊金山灣區從今天起至本周末將迎來一波典型的六月強風冷空氣。這股天氣型態不僅會帶來明顯降溫，更可能引發局部火災風險，對居民日常出行與安全都將產生影響。

根據預報，從19日下午開始，灣區多數地區將吹起來自西北方向的強勁海風，風速預計在每小時25至35哩（約40至55公里）之間。在多個風口地帶，例如Altamont Pass、San Bruno山口等局部區域，瞬間陣風甚至可能突破每小時40哩，局地極端時刻或達50哩以上。

這股冷空氣會一路向內陸推進，導致氣溫顯著下降。官方表示，到周五與周六，灣區內陸多地白天氣溫將比6月正常值低華氏10至15度（約攝氏5至8度）。連一向偏熱的中央谷地（Central Valley）部分地區，都可能很難突破華氏80度（約攝氏27度）。

氣象局預告，對於灣區家庭和上班族來說，這波天氣會帶來如，溫差變化大：白天有陽光，但海風吹來體感涼，尤其早晚降溫明顯，外出請記得帶外套，避免著涼。大風影響通勤與駕駛：風勢強勁，經過山口或空曠路段時要特別注意側風影響，開車請雙手握穩方向盤、減速慢行。

氣象局還表示，火災風險同步升高：由於春末雨水偏少，今年細草普遍乾枯得早，再加上近日空氣相對濕度僅有15%至25%，配合強風吹拂，山區及內陸多地火災隱患增加。

高風加乾草已讓北灣山區、東灣內陸、聖塔克拉拉丘陵以及蒙特瑞、聖比尼度陸列為潛在高風險區域。

太平洋煤電公司（PG&E）已經啟動緊急應變中心，若監測到條件達臨界值，不排除執行「公共安全停電（PSPS）」，以預防因電線走火引發山火

根據目前氣象局預測，這波強風與降溫情況將持續至21日左右，之後冷空氣逐步減弱、氣溫才有望回升。不過專家提醒，即使氣溫回暖，初夏的乾草與低濕度條件仍持續存在，居民仍需留意用火安全。

灣區 舊金山 山火

上一則

聖塔克魯茲警告：小心虛假停車罰單

下一則

克拉克首戰金州女武神 台裔球員陳紫柔有望首次登場

延伸閱讀

西葡4月大停電 肇因電廠錯估電力需求 無網攻證據

西葡4月大停電 肇因電廠錯估電力需求 無網攻證據
Waymo擴大無人駕駛計程車版圖 增灣區、南加多個城市服務

Waymo擴大無人駕駛計程車版圖 增灣區、南加多個城市服務
舊金山加入訴訟：要求川普恢復反恐資金 守護灣區安全

舊金山加入訴訟：要求川普恢復反恐資金 守護灣區安全
西班牙公布4月大停電原因 部分電廠未調節電網電壓

西班牙公布4月大停電原因 部分電廠未調節電網電壓
Senior FASCA金山灣區開營 培訓青年成為台灣文化大使

Senior FASCA金山灣區開營 培訓青年成為台灣文化大使

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54
歌志軒拉麵進駐Westfield。（記者龔玥/攝影）

拉麵凪vs.歌志軒 矽谷上演拉麵大戰

2025-06-15 02:18
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命
性格最衝3星座 牡羊最易捲入爭執、他自負不怕得罪人

性格最衝3星座 牡羊最易捲入爭執、他自負不怕得罪人
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍