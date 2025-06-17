舊金山加入訴訟，要求川普恢復反恐資金，守護灣區安全。（記者夏彥╱攝影）

面對川普 政府突如其來凍結重要反恐資金，舊金山 市府決定採取法律行動捍衛居民安全。舊金山市府律師邱信福（David Chiu）17日宣布，舊金山已加入由芝加哥市領銜提出的聯邦訴訟，指控美國國土安全部（DHS）違法凍結「城市安全保障計畫」（Securing the Cities, STC）資金，嚴重影響地方政府偵測及防範恐怖主義及核子攻擊的能力。

STC計畫是依2018年國會通過、川普簽署的「大規模毀滅性武器防制法」所設，旨在協助全美各大城市強化對輻射及核子威脅的偵測、訓練及應變能力。舊金山灣區 每年約可獲得超過100萬美元，用於更新偵測設備、提供第一線人員專業訓練及完善跨縣市合作。

今年4月起，國土安全部開始延遲拒絕核銷舊金山已支出的STC相關費用，今年更首度毫無預警地通知必須暫停所有相關採購與支出，理由僅是「聯邦資金限制」。

「STC資金讓全美城市有能力及早防範恐怖攻擊與核子事件，但川普政府卻在毫無解釋下違法抽走資金，」邱信福指出，「保護社區安全是舊金山市府的首要任務，也應該是川普政府的責任。」

舊金山緊急事務管理局執行主任卡羅爾(Mary Carroll）表示，這筆資金對灣區防範輻射及核子意外至關重要，「失去穩定資金來源，無疑讓公共安全蒙受風險。」

灣區都市安全倡議（Bay Area UASI）代理總經理Mikyung Kim-Molina補充，STC資金長期支撐灣區12個縣市及鄰近沙加緬度、佛萊斯諾、內華達州Washoe郡等地的跨區合作與設備升級，「這不只是經費問題，還關乎第一線人員是否能獲得持續訓練、維持專業知識與快速反應能力。」

STC舊金山灣區計畫成立於2020年，由舊金山擔任經費管理單位，涵蓋17個縣市，包括舊金山、屋崙、聖荷西、沙加緬度、聖塔克拉拉、納巴、蘇拉諾等，區內不僅人口多元、地理範圍廣泛，還有大量關鍵基礎建設、企業總部及國際級地標。聯邦評估中，舊金山灣區被列為全美第四高風險城市群，僅次於紐約、洛杉磯及芝加哥。