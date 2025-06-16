Senior FASCA金山灣區開營 培訓青年成為台灣文化大使

僑委會在金山灣區僑教中心舉辦Senior FASCA培訓交流活動，邀請北美西岸各城市FASCA學員參訓。（主辦單位提供）

僑委會在金山灣區 僑教中心舉辦Senior FASCA培訓交流活動，邀請北美西岸各城市FASCA學員參訓，6月15日上午舉行「開訓典禮」，由金山灣區僑教中心主任莊雅淑主持。

莊雅淑表示，「Move to Next Generation」是僑委會核心目標，僑委會FASCA計畫自2011年推動，旨在連結海外僑民的第二代、第三代具有「在地化、國際化、全球化」優勢，能扮演世代傳承的角色，服務社區從事公益更是僑社的重要接班人才，目前全球有20個分會培訓5千多名FASCA，為協助各FASCA分會發展，訓練各FASCA分會幹部成為Senior FASCA，未來帶領各分會成長。

莊雅淑提到，這次培訓營自6月15日開始內容豐富，三天課程研習主題包含領導統御、組織發展與FASCA組織經營實務、台灣文化及當地城市探索、SeniorFASCA 角色與任務,藉由活潑及雙向互動之類營隊培訓方式,培養Senior FASCA帶領青年大使技能。這些課程都是為落實FASCA的信念及理想而精心安排。