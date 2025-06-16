舊金山帶頭喊話：川普別亂調兵，地方自己能搞定

邱信福發起起訴，告誡川普別亂調兵，地方能搞定。（本報檔案照）

面對川普 政府在洛杉磯硬派國民警衛隊進城鎮壓示威，舊金山市府律師邱信福（David Chiu）16日表示，已聯合全美超過50個城市和地方官員，一起向聯邦法院喊話：「這種無視地方意願的調兵行為，必須立刻停止，不能成為對付移民 社區與和平抗議的新手段。」

事情起因於川普政府近期在加州 加大對移民突襲行動，引發洛杉磯連續多天民眾上街抗議。不少抗議者是有家庭成員被抓的移民和聲援的居民。大多數示威是和平的，但川普卻直接下令調派國民警衛隊和軍隊進城，理由是「地方警力無法應付」，完全跳過了加州州長紐森（Gavin Newsom）與洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）的同意。

紐森隨即提告並暫時取得法院同意，要川普把國民警衛隊的指揮權還給州政府。但川普又上訴，導致案件進入聯邦第九巡迴上訴法院審理。

作為加州重要城市之一，舊金山長期是移民庇護政策的支持者，也歷經多次大規模抗議與示威。面對川普這次強硬派兵，邱信福認為，這不只是加州的危機，更是對全美地方執法自主的挑戰。

邱信福主動號召全美多個城市與縣政府，一起向第九巡迴上訴法院遞交「法庭之友意見書」，強調幾個重點：地方警力最懂自己社區，舊金山有成熟的維安經驗，從民權運動到同志平權抗爭，從沒靠軍隊維持秩序。軍隊插手只會添亂，軍人沒有社區警務訓練，遇到突發狀況容易使用過度武力，反而讓示威變得更危險。移民社區更需要信任與溝通，突然的軍隊進駐只會加深恐懼感，破壞多年建立的社區合作和信任。

邱信福說：「把軍隊丟進城市裡，只會讓大家更不安全，也讓那些只是想表達心聲的人陷入危險。」

除了舊金山，這份意見書還集結了芝加哥、巴爾的摩、屋崙、聖地牙哥、紐約部分市議員及多個縣政府，一共超過53個地方一起連署。這些城市雖然規模、政治立場和人口背景各不相同，但立場一致，「地方執法應由地方決定，聯邦政府不能隨便派兵進城干預。」

這股地方聯手力量，也讓外界看到，這不只是加州要面對的挑戰，而是關係到全美各地未來面對抗議與社區安全時，到底誰該說了算。

舊金山華人移民趙家先向本報表示，對加州來說，如果法院最後裁定川普可以隨意調兵，那未來任何涉及移民的示威，甚至其他社會議題，只要聯邦不滿意，都可能出現軍隊進駐。

趙家先稱，對許多在美華人家庭來說，移民政策與庇護城市保護一直是安身立命的底線。若軍隊可以不經地方同意就出現在社區裡，意味著移民突襲和大規模抓捕更容易發生，也會讓不少家庭陷入不安和恐懼。

透過這次聯手，邱信福與多個地方政府希望法院能劃清界線，除非地方真的撐不住，否則軍隊不該隨便插手地方事務。並確保未來加州：地方政府維持對社區警力的自主權。抗議和言論自由權不會被聯邦動用軍事手段壓制。移民社區和少數族裔社區更有安全感，免於無故軍事威脅。