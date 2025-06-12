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參議員提問遭上銬 邱信福：警惕發生在你我身上

記者李怡╱舊金山即時報導
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舊金山市律師邱信福表示, 參議員帕迪亞的遭遇可能發生在任何人身上。(本報檔案照)
舊金山市律師邱信福表示, 參議員帕迪亞的遭遇可能發生在任何人身上。(本報檔案照)

舊金山市府首席律師邱信福（David Chiu）12日向本報表示，當天加州的聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）在洛杉磯參加國土安全部長記者會時，竟被聯邦探員推擠、上銬，只因為他提出了一個問題。

身為第一代華裔移民的邱信福難掩震驚，直指這是一場「民主的崩塌。」他說：「民主不該死去，這樣的情境可能會在你我身上上演。」

邱信福辦公室發文表示，事件發生在12日早上，帕迪亞原本只是出席記者會，試圖向川普政府的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）提出關於移民政策的問題。沒想到，現場聯邦探員竟粗暴將他制服、上銬，當眾帶離現場。

邱信福說：「我認識帕迪亞參議員，他是一個為社區服務超過二十年的好人，絕對不是什麼暴民。他今天所受的對待，讓人心痛。」他強調，對很多海外華人來說，這不只是一場政治風波，更是一個警訊。

灣區移民二代家長廖建榮在了解事件後說：「這樣我們這些移民家庭，來美國是為了更自由、更安全的生活。如果一位參議員提問就被上銬，那我們還能安心發聲嗎？」

他說，事實上，許多華人社區一直在關注川普政府對移民政策的打壓，如限制中國留學生簽證、針對華人購房的法律提案、甚至要求城市警察與聯邦移民局合作逮人，如今連民選官員都遭粗暴對待，怎能不讓人擔心下一個會是誰？

邱信福呼籲，不要對這種行為習以為常。「美國的法律很清楚，不能因為政府不喜歡一個人就把他逮捕。這不是我們認識的美國。」

邱信福說，如果這次事件能讓大家清醒一點，那也許還來得及。「今天是參議員被上銬，明天會不會輪到記者、市民、甚至是站在街頭抗議的你我？」對華人社群來說，了解這一動態，不只是關心政治，而是關心自己的權利和未來。這不是別人的事，這是每個人的事。

加州的聯邦參議員帕迪亞。（圖片來自givegreen）
加州的聯邦參議員帕迪亞。（圖片來自givegreen）
加州聯邦參議員帕迪亞（中）12日在國土安全部長諾姆的記者會上，被特勤人員強行驅離...
加州聯邦參議員帕迪亞（中）12日在國土安全部長諾姆的記者會上，被特勤人員強行驅離。（美聯社）

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