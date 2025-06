9歲女孩Juliette Leong辦畫展 點燃一個月藝術公益行動

年僅9歲的女孩Juliette Leong將在舊金山BlueStream Gallery and Wines舉辦個人藝術展「Captured in Color」,展出50幅以壓克力畫為主的原創作品。展覽所得幾乎全數將捐贈給八個非營利組織,她希望用藝術的力量喚起希望與關懷。(翻攝自個人官網)

年僅9歲的女孩Juliette Leong將在舊金山 BlueStream Gallery and Wines舉辦個人藝術展「Captured in Color」,展出50幅以壓克力畫為主的原創作品。展覽所得幾乎全數將捐贈給八個非營利組織,她希望用藝術的力量喚起希望與關懷。

Juliette Leong表示,非常興奮能夠展出作品,「藝術是有力量的」,畫展可證明孩子的想像力也能募款、傳遞希望,並提高大家的關注,她的藝術是她最響亮的聲音,希望每一位走進來的人都能被感動。

Juliette的畫作色彩鮮明、情感豐富,涵蓋抽象、人物肖像及混合媒材等多樣風格。她曾因看到洛杉磯山火的新聞報導而深受觸動,創作出三幅充滿情緒的作品,展期內也將舉辦八場VIP招待會,每場活動支持一個不同的非營利組織,每幅售出的畫作,將由買家選擇指定的非營利機構捐贈款項,支持的議題涵蓋癌症 研究、教育、青年賦能、文化保存與社區發展等。

BlueStream藝廊共同創辦人Steven Lee表示,很榮幸在舊金山舉辦Juliette Leong的首場個展,展覽所得將捐助多個灣區亞太裔相關慈善機構,非常敬佩她的慷慨精神,也希望這場展覽能為舊金山歷史悠久的華埠 帶來更多人流與關注。

Juliette已為全球各地慈善機構募得數百萬美元,個人亦已捐出價值超過25萬美元的畫作。

亞裔捐贈者計畫執行董事Carol Gillespie說:「這不僅是一場藝術展覽,更是一場由9歲女孩發起的公益革命。這是我近年來在舊金山見過最具啟發性的事情之一。」

Juliette曾登上50多家國際媒體,並受邀至「Rachael Ray Show」、「Tamron Hall」、「A-May-Zing Kids」、PBS、ABC、NBC、FOX、CW與CBS等節目演出,她在社群媒體上累積數十億次觀看,展現出跨足藝術與公益的驚人才華,也是TED講者,並曾三度登上卡內基音樂廳的得獎小提琴家,及全國數學比賽冠軍。