灣區今晚有望再現極光奇景，民眾受邀抬頭仰望夜空。（記者李怡╱攝影）

北加州 民眾今晚（6月1日）有機會看到極光。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）旗下太空 天氣預測中心（SWPC）發出的最新預警，目前一場高等級的地磁風暴（G4級）正在影響地球，極光活動可能持續延伸到低緯度地區，包括加州部分地區。

極光，又稱北極光（Aurora Borealis），過去多出現在極圈地區，不過近期因太陽活動進入活躍期，大量太陽風與日冕物質（CME）撞擊地球磁場，使得極光向南擴展。周六深夜，西雅圖上空已出現夢幻的紫綠光帶，北加 州的攝影機也拍到地平線上出現淡淡極光。

根據SWPC的說法，目前這波地磁風暴強度達到四級（滿分五級），屬於高等級。這種等級的風暴不僅可能讓極光向低緯度擴散，還可能對無線電通訊、衛星導航和電網造成干擾。不過對一般民眾來說，最大的影響，或許就是抬頭有機會看到極光。

想看極光，首要條件是「黑」。越遠離城市燈光的地方，越容易看到。建議往郊區、高地或無光害地區移動，像是Napa郊區等。今晚北加州天氣大致晴朗，但部分地區有高雲或沿海薄霧，極光發生前15到45分鐘可較準確預測，建議下載「My Aurora Forecast」等App，追蹤即時極光指數（KP值）達6以上就有機會看到。

極光最近變「常見」是因為太陽目前正處於11年一輪的活躍期高峰。在這一週期中，會有較頻繁且強烈的日冕物質拋射（CME），導致地磁風暴發生機率提高。根據SWPC統計，一個週期中平均會有約100場嚴重或更高等級的地磁風暴。

去（2024）年5月和10月，加州就曾兩度見證極光降臨，尤其5月那波風暴，連舊金山、洛杉磯等城市地區都能肉眼看到，創下罕見記錄。