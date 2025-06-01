我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美商務部長：關稅不會消失 90天寬限期不會延期

科州圓石市 男扔燃燒彈 挺猶集會多人燒傷

灣區今晚有望再現極光奇景

記者李怡╱舊金山即時報導
灣區今晚有望再現極光奇景，民眾受邀抬頭仰望夜空。（記者李怡╱攝影）
灣區今晚有望再現極光奇景，民眾受邀抬頭仰望夜空。（記者李怡╱攝影）

加州民眾今晚（6月1日）有機會看到極光。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）旗下太空天氣預測中心（SWPC）發出的最新預警，目前一場高等級的地磁風暴（G4級）正在影響地球，極光活動可能持續延伸到低緯度地區，包括加州部分地區。

極光，又稱北極光（Aurora Borealis），過去多出現在極圈地區，不過近期因太陽活動進入活躍期，大量太陽風與日冕物質（CME）撞擊地球磁場，使得極光向南擴展。周六深夜，西雅圖上空已出現夢幻的紫綠光帶，北加州的攝影機也拍到地平線上出現淡淡極光。

根據SWPC的說法，目前這波地磁風暴強度達到四級（滿分五級），屬於高等級。這種等級的風暴不僅可能讓極光向低緯度擴散，還可能對無線電通訊、衛星導航和電網造成干擾。不過對一般民眾來說，最大的影響，或許就是抬頭有機會看到極光。

想看極光，首要條件是「黑」。越遠離城市燈光的地方，越容易看到。建議往郊區、高地或無光害地區移動，像是Napa郊區等。今晚北加州天氣大致晴朗，但部分地區有高雲或沿海薄霧，極光發生前15到45分鐘可較準確預測，建議下載「My Aurora Forecast」等App，追蹤即時極光指數（KP值）達6以上就有機會看到。

極光最近變「常見」是因為太陽目前正處於11年一輪的活躍期高峰。在這一週期中，會有較頻繁且強烈的日冕物質拋射（CME），導致地磁風暴發生機率提高。根據SWPC統計，一個週期中平均會有約100場嚴重或更高等級的地磁風暴。

去（2024）年5月和10月，加州就曾兩度見證極光降臨，尤其5月那波風暴，連舊金山、洛杉磯等城市地區都能肉眼看到，創下罕見記錄。

加州 北加 太空

上一則

政治示威不斷 優勝美地新規：野外不能擅自掛旗

下一則

今夏灣區第一波熱浪來襲 居民忙應對

延伸閱讀

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了
川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分
沙加緬度發展藍圖 邀民眾參與

沙加緬度發展藍圖 邀民眾參與
灣區Super Duper Burgers赫見鼠糞 有條件允營業

灣區Super Duper Burgers赫見鼠糞 有條件允營業
冰風暴席捲東南各州 熱浪侵襲西部

冰風暴席捲東南各州 熱浪侵襲西部

熱門新聞

初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）

Costco上架南韓人氣面膜　24片裝售約70美元引發搶購潮

2025-05-25 18:14
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）

養女為留美誣陷性侵 北加男378年刑撤銷 入獄16年終翻案

2025-05-29 13:04
中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學（Notre Dame de Namur，NDNU）」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學交易失敗，圖為史丹福大學校區樣貌。（記者江碩涵／攝影）

史丹福交易破局 聖母大學將校園出售給加大

2025-05-29 19:59
從SFO起飛的航班中，Delta Air Lines表現最佳，延誤率僅13.4%，取消率僅1.1%。（本報檔案照）

SFO航班誤點排行榜 最雷航空延誤率破四成 這家表現最穩

2025-05-29 13:28
作為加州本地創立的高端戶外品牌，Patagonia深受灣區居民的喜愛。（取自官網）

節日罕見促銷高端戶外品牌 灣區華人狂掃貨架搶到賺到

2025-05-27 14:49

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋

佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲