「華埠先生」黃定國為華人權益奮鬥的一生

黃定國的養子黃廣華撰寫其父傳記「華埠先生」，讓更多人了解黃定國如何用熱情與行動，扭轉外界對美國華人的刻板印象。（受訪者提供）

在美國華人 歷史中，舊金山 的黃定國（Henry Kwock Wong，人稱H.K. Wong）是最具代表性的社區領袖之一。他於1907年4月29日出生於舊金山華埠 ，到1985年1月13日辭世。

作為第二代華裔美國人，黃定國早年投身於銀行業，後在華埠經營五金店致富，又將業務拓寬至傢俱經營。與此同時還為數間華人報社撰稿。他憑藉精明的經營手腕與對社區的深切情感，逐步成為華埠最受尊敬的人物，並被舊金山華埠商會與居民尊稱為「華埠先生（Mr. Chinatown)」

從1930年代起，黃定國便積極參與華埠的都市更新與文化活動。他主持興建了平園（Ping Yuen）住宅區，改善低收入華裔家庭的居住環境；1950s與市府合作打造了花園角（Portsmouth Square）停車場，緩解社區停車壅塞；並於1960年代出資重建著名的皇后酒樓（Empress of China），將中華美食文化推向全市。此外，他每年發起舊金山華埠農曆新年大遊行，吸引全球觀光客，如今已經成為舊金山市乃至全美矚目的年度盛事。

1978年，黃定國因傑出公共服務榮獲美國公共服務學會（American Institute for Public Service）頒發的傑佛遜獎（Jefferson Award），以表彰他多年來對華埠與整個舊金山市民的貢獻。1987年，舊金山考察委員會在舊金山紀念報（San Francisco Examiner）百年慶典中，將他列為「百年最難忘的101位舊金山人」之一，彰顯他在社區發展中的重要歷史地位。

黃定國的養子黃廣華（Wesley Wong）從2015年起動筆撰寫其父傳記「華埠先生（Mr. Chinatown），」展示了黃定國在商業、政治、藝術與體育領域的多元身影。他表示，書中收錄珍貴照片與口述歷史，重現從清末到1980年代舊金山華埠的風華歲月，也讓更多人了解黃定國這位「華埠先生」如何用熱情與行動，扭轉外界對美國華人的刻板印象。