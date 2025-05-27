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ICE突襲移民法院 舊金山首見便衣現場上銬逮人

編譯廖宜怡╱即時報導
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聯邦移民和海關執法局27日首次在舊金山移民法院逮捕無證移民。（美聯社）
聯邦移民和海關執法局27日首次在舊金山移民法院逮捕無證移民。（美聯社）

律師和維權人士表示，聯邦移民和海關執法局（ICE）便衣執法人員27日上午在舊金山移民法院拘留了至少四人，相信是無證移民首次在舊金山移民法院遭到逮捕。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）記者27日目睹多名聯邦便衣執法人員，其中一名脖子上掛有ICE警徽，將一名手被上銬的男子從位於舊金山100 Montgomery Street的移民法院押送出去，登上一輛掛有國土安全部車牌的白色雪佛蘭廂型車。移民律師和維權人士表示，他們目睹了另外三人被ICE逮捕。

律師桑切斯（Laura Sanchez）表示，由於國土安全部律師要求「重新確認拘留身分」（custody redetermination），是一項法官審查某人是否應繼續被拘留或可被釋放的法律程序，因此ICE有權在移民等待聽證會期間拘留他們。

桑切斯說：「他們改變了策略，這種情況以前只會在出於公共安全考量時出現。我擔任移民律師已15年，從未見過這種模式。」

移民維權人士上周警告，國土安全部律師試圖先駁回無證移民案件，然後待命的ICE執法人員就會逮捕這些移民。桑切斯表示，由於舊金山移民法院的法官不願駁回案件，ICE才會採取這項新策略。

加州移民司法合作組織（California Collaborative for Immigrant Justice）和其他維權團上周才表示，儘管ICE曾在洛杉磯、紐約、芝加哥和西雅圖的法院逮捕過無證移民，但舊金山移民法院從未發生過。

非營利組織Stand Together Contra Costa主任賽迪（Ali Saidi）說：「這是一種有組織、有預謀的恐嚇活動，目的在恐嚇移民、破壞憲法賦予他們的正當權利，我們在此嚴正譴責。ICE的目標是繞過司法體系，以恐嚇的方式讓移民錯過開庭日期，剝奪他們尋求庇護的權利，以便將他們迅速驅逐出境。」

Faith in Action執行董事梅加雷荷（Lorena Melgarejo）認為，儘管移民面臨被逮捕的風險，但出席法院聽證會仍十分重要。她表示，如果移民不出庭，移民局就會找上他們，基本上就會被遞解出境；但如果出庭，像他們這類的維權團體就可以對案件進行追蹤。

移民 ICE 舊金山

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