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科技「火人節」 矽谷未來村試驗場 Edge Esmeralda

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
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為期一個月的創新實驗村「Edge Esmeralda 2025」將在北加州蘇諾瑪縣海德斯堡（Healdsburg）揭幕。（取自活動官站）
為期一個月的創新實驗村「Edge Esmeralda 2025」將在北加州蘇諾瑪縣海德斯堡（Healdsburg）揭幕。（取自活動官站）

為期一個月的創新實驗村「Edge Esmeralda 2025」，24日將正式在北加州蘇諾瑪縣海德斯堡（Healdsburg）揭幕，匯聚近千位來自科技、科學、文化與政策領域的「前沿建構者」，共同探討並實踐更理想社會的原型。

 Edge Esmeralda 以「多學科（multidisciplinary）」「多世代（multigenerational）」「共創（co-created）」和「健康優先（healthy by default）」四大核心原則為基礎，打造一座臨時性「未來村落（popup village），」並以此為藍本，最終構想出永久城鎮「Esmeralda」。

 整體活動從5月24日至6月21日，分為四大主題週。其中第一周「繁榮協定」（Protocols for Flourishing）橫跨AI、意識、健康系統、治理與跨人類主義等議題；5月26日至29日舉行「真理探尋AI」（Truth-Seeking AI）四日強化訓練，由Cosmos Institute主持工作坊，結合理論與黑客松(hackathon)，以支持人類判斷與批判推理；而「意識周」（Consciousness Week）則透過每日沙龍、沉浸式體驗與身體實踐，連結神經科學、系統思維與傳統靜觀方法，引領參與者深掘自我與環境的協同關係。

 除了論壇與工作坊，Edge Esmeralda 同時提供自組織式討論與實地考察，議程涵蓋永續農場參訪、身心靈工作坊、創新城市規劃討論等多樣體驗。活動期間，主辦方亦與在地組織合作，開設親子程式設計、健康促進與藝術駐村等專案，讓海德斯堡社區與未來建構者在同一場域互動、迸發靈感。

 很多有興趣參與的矽谷人士表示，Edge Esmeralda 好似科技業的「火人節，」是一座「未來城鎮」的原型試驗場。主辦團隊鼓勵參與者將這裡的實驗延伸到現實世界，共同推動新型社區治理、健康生活與跨界協作的永續模式。

AI 加州 矽谷

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